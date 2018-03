Vladyka: Natur- und Umweltschutzpolitik ist Generationenpolitik

Steigender Energiebedarf und Streben nach Nachhaltigkeit sind besondere Herausforderungen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Umwelt-, Natur- und Klimaschutzpolitik ist Generationenpolitik - das zu bewahren und zu schützen, um auch künftigen Generationen Lebensqualität, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu sichern, ist eine besondere Herausforderung. Beispielhaft dafür ist die Energiepolitik des Bundeslandes Niederösterreich, welche sich an einer sparsamen Nutzung von Ressourcen, der langfristigen Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsgrundlage einer breiten Partizipation und Kooperation zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einerseits sowie auch der Wirtschaft und der Bevölkerung andererseits ausgerichtet hat", so die Umweltsprecherin der SPNÖ, LAbg. Christa Vladyka, im Zuge der Budgetberatung des NÖ Landtags zum Thema Natur-und Umweltschutz.

Aufgrund des kontinuierlich steigenden Energiebedarfes hat Niederösterreich ein sehr ambitioniertes Klimaprogramm im November 2011 verabschiedet. Vladyka: "Es sollen innovative Technologien und Lösungen gefunden und gefördert werden. Von den Bereichen Sanieren und Bauen, über Erzeugung und Verbrauch von Energie über die Mobilität, die Raumordnung, die nachwachsenden Rohstoffe bis hin zur globalen Verantwortung, um nur einige der wichtigen Zielsetzungen zu nennen, soll dieses Klimaprogramm den Energiefahrplan, der den Umbau des Energiesystems in NÖ vorsieht, Rechnung tragen. Ziel ist die Erreichung von 50 % erneuerbaren Anteiles bei der Deckung des Gesamtenergiebedarfes bis 2020 und 100 % erneuerbarer Anteil bei der Deckung des Strombedarfes bis 2015."

"Beim Naturschutz hat NÖ noch Handlungsbedarf. Es ist eine Tatsache, dass die EU gegen Österreich wegen nicht gemeldeter bzw. nicht unter Schutz gestellter Natura 2000 Gebiete - einige davon auch in NÖ - ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Hier gehört gehandelt, denn Investitionen in Natura 2000-Gebiete sind auch ökonomisch sinnvoll", so Vladyka abschließend.

