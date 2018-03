Hochwasser: Rotes Kreuz zieht Bilanz

Das Freiwilligensystem macht sich bezahlt

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - "Das Wasser ist zurückgegangen, unser Hilfseinsatz dauert an - jetzt geht es darum, die Menschen beim Wiederaufbau zu unterstützen", sagt Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes. "Während der Akutphase hatten wir mehr als 1.500 Rotkreuz-Helfer täglich im Einsatz." Insgesamt fielen allein beim Roten Kreuz mehr als 11.800 Personaleinsatztage von freiwilligen Helfern an. Sie halfen bei Evakuierungen, betrieben Notunterkünfte und sorgten für die psychosoziale Betreuung von betroffenen Menschen. In einem zweiten Schritt unterstützten sie bei Aufräumarbeiten und bei der Beantragung finanzieller Hilfe.

"Auch den Rettungsdienst haben wir stark aufgestockt", sagt Foitik. "So war gewährleistet, dass unsere Sanitäter und Notärzte trotz gesperrter Straßen rechtzeitig angekommen sind. Das ist nur durch Freiwillige möglich, die auch im täglichen Einsatz stehen."

In den vergangenen beiden Wochen waren insgesamt 3.250 Team-Österreich-Mitglieder im Einsatz. "Das Team Österreich, das 2007 von Hitradio Ö3 und dem Roten Kreuz gegründet wurde, konnte erstmals in einer großen Katastrophe unter Beweis stellen, wie sinnvoll koordiniertes, freiwilliges Engagement der Bevölkerung als Ergänzung zu den Einsatz- und Hilfsorganisationen eingesetzt werden kann", sagt Foitik.

Nach dem Aufräumen und der Beseitigung der gröbsten Schäden geht es für die Menschen in den betroffenen Gebieten jetzt und in näherer Zukunft darum, wieder aufzubauen, was durch Wasser und Schlamm zerstört wurde. In den vergangenen beiden Wochen haben Mitarbeiter des Roten Kreuzes etwa 2.800 Haushalte besucht, finanzielle Überbrückungshilfe angeboten und gemeinsam mit dem Team Österreich Sachspenden zugestellt.

