BZÖ-Korak: Bindende Volksbefragung zum Zukunftsfonds!

Klagenfurt (OTS) - Zu der ständig von blauer und jetzt neu von roter Seite erhobenen Forderung nach einem Öffnen des Zukunftsfonds hält BZÖ-LAbg. Wilhelm Korak fest: "Nur die Menschen in Kärnten haben das Recht zu entscheiden, was mit ihrem Geld geschehen soll, daher steht das BZÖ geschlossen für eine bindende Volksbefragung" Die SPÖ sei in Kärnten jedenfalls gespalten. "Während der Villacher Bürgermeister Manzenreiter einer Öffnung nicht abgeneigt ist, kommt von Landeshauptmann Kaiser ein Nein", macht Korak aufmerksam. "Allein wenn die FPK den Zukunftsfonds plündern wolle, müssen bei jedem Bürger die Alarmglocken läuten."

Nur eine bindende Volksbefragung schaffe Klarheit, andernfalls werde die nächste Monate und Jahre nur weiter gestritten. " Die Menschen wollen mit eingebunden werden. Steuergeld hat keine Farbe, schon gar nicht blau oder rot", so der Abgeordnete. Nur das BZÖ stehe zu einer bindenden Befragung durch die Bürger. "Wir waren von Anfang an gegen die Öffnung des Fonds und werden daher auch empfehlen, dementsprechend abzustimmen."

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten - Pressestelle