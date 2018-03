Fekter: "Dass der ESM Banken direkt unter die Arme greift, ist unmöglich!"

BZÖ-Bucher: "ÖVP-Verlogenheit führt Österreich direkt in die Schuldenunion"

Wien (OTS) - "Dass der Rettungsschirm ESM wankenden Banken einmal direkt unter die Arme greift, hält Fekter für unmöglich. Das sei nur über die jeweiligen Regierungen möglich, weil die Geldgeber an ihre Hilfen Auflagen knüpfen müssten." - mit diesem Zitat von Finanzministerin Maria Fekter aus dem Format vom 11. November des Vorjahres weist BZÖ-Chef Josef Bucher, dass "die Regierung und insbesondere die ÖVP die Österreicher belügt, betrügt und am Ende der Steuerzahler immer für die Pleitebanken zahlen muss". Das BZÖ habe sich immer gegen direkte ESM Finanzhilfen an Pleitebanken und eine Bankenunion ausgesprochen, wo alle Spar- und Bankeinlagen in einen Topf geworfen werden und die Schulden "vergemeinschaftet" werden. "Das würde bedeuten, dass die österreichischen Sparer für andere Banken mithaften müssen. Wenn SPÖ und ÖVP das wirklich wollen, dann frage ich mich wirklich, ob Faymann und Spindelegger noch Österreich vertreten ,oder ob sie das Rollkommando für einen europäischen Zentralstaat Marke EUdSSR sind."

Bucher stellte betreffend die Bankenunion den 33 Billionen Euro Schulden der Eurozonen-Banken die Staatsschulden von rund acht Billionen gegenüber. "Was die Union unter Beihilfe der ÖVP-Finanzministerin hier betreibt, ist fahrlässige Krida. Jeder Unternehmer, der so wirtschaftet, würde vor dem Staatsanwalt stehen", so der BZÖ-Chef. "Wir sollen als Staaten den Banken direkt Geld aus dem von den Staaten finanzierten Rettungsschirm geben, um zu verhindern, dass die Staaten von den Finanzproblemen der Banken finanziell belastet werden - eine absurdere Argumentation wie von Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem habe ich noch selten gehört. Das hat schon fast Fekter-Niveau", so Bucher. "In Österreich macht Fekter auf "Eiserne Lady", in Brüssel knickt sie ein wie ein Grashalm im Wind", so Bucher.

