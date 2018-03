SP-Deutsch: Donauinselfest weiterhin mit freiem Eintritt!

Schäbiger Versuch der Wiener FPÖ, das Donauinselfest schlecht zur reden

Wien (OTS/SPW) - "Das Donauinselfest ist und bleibt Europas größtes Open Air-Festival bei freiem Eintritt. Als Veranstalter bekennen wir uns dazu, dass das Donauinselfest den BesucherInnen drei Tage lang kostenlos offensteht. So können alle Wienerinnen und Wiener -Grätzel- und BezirksbewohnerInnen, Familien, junge Menschen und die ältere Generation - drei Tage lang gemeinsam feiern und die vielfältigen Kultur- und Unterhaltungsangebote genießen. Für uns steht fest, dass am freien Eintritt auch in Zukunft nicht gerüttelt wird und dieser erhalten bleibt!", stellte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag in Replik auf Aussagen von FP-Gudenus und FP-Mahdalik fest.****

Dass die Wiener FPÖ versuche, auf diese Weise das Donauinselfest schlechtzureden, zeige nur, dass diese Partei keinerlei eigenen Themen mehr habe, kritisierte Deutsch. "Nach den Wahlniederlagen in Niederösterreich und Kärnten, innerparteilichen Querelen und Korruptionsfällen greifen Gudenus und Co. panisch nach jedem Strohhalm. Dabei gibt es in der FPÖ zahlreiche Baustellen, die die volle Aufmerksamkeit von Gudenus verlangen würden, unterstrich der Landesparteisekretär. "Der schäbige Versuch, das allseits beliebte Inselfest ins Gerede zu bringen, geht jedenfalls nicht auf. Die Wienerinnen und Wiener können sich auf uns verlassen: Das Donauinselfest wird auch weiterhin allen Besucherinnen und Besuchern kostenfrei offenstehen!," stellte Deutsch abschließend klar. (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at