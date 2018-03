FPÖ-Leyroutz pocht auf Maßnahmenpaket zur Krisenbewältigung am Arbeitsmarkt

"Sind für konstruktive Gespräche jederzeit bereit"

Klagenfurt (OTS) - Entrüstet zeigt sich heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, über die "Plan- und Ratlosigkeit" von Landeshauptmann Peter Kaiser in der derzeit katastrophalen Arbeitsmarktsituation. "Ein Anruf bei Sozialminister Hundstorfer und beim AMS als einzige Maßnahme kann wohl nicht als Krisenmanagement bezeichnet werden", so Leyroutz.

Wenn Peter Kaiser ein über den Zukunftsfonds finanziertes und zweckgebundenes Maßnahmenpaket für die von den Pleiten betroffenen Mitarbeiter und für die Belebung bzw. Stärkung des Arbeitsmarktes ablehnt und sogar wörtlich von der Gefahr einer "Überhitzung des Marktes" spricht, so habe er wohl den Ernst der arbeitsmarktpolitischen Lage nicht begriffen. "Hier sollte sich Kaiser Rat bei seinem SPÖ-Parteifreund Manzenreiter holen, der sich die Umsetzung unseres Vorschlages, - die Rückführung des Zukunftsfonds in das Landesbudgets, wobei die Mittel zweckgebunden zur Schuldentilgung als auch zweckgebunden für ein entsprechendes Maßnahmenpaket verwendet werden sollen - durchaus vorstellen kann", führt Leyroutz aus.

"Nur weil der Vorschlag von uns Freiheitlichen kommt, kategorisch Nein zu sagen, zeugt nicht von verantwortlichem Handeln. In dieser prekären Situation haben parteipolitische Scharmützel nichts verloren", so Leyroutz, der betont, für alle konkreten Vorschläge im Sinne der Arbeitnehmer offen zu sein. "Wir sind für konstruktive Gespräche jederzeit bereit", schließt Leyroutz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272