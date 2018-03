21er Haus: Gelatin - Weltwunder, Skulpturengarten, Die Sammlung #3

Erstes Sommerfest: Präsentation Weltwunder von Gelatin - West und Zobernig: Wiedereröffnung des Skulpturengartens - Dritte Sammlungspräsentation

Wien (OTS) -

Weltwunder

Das Weltwunder des österreichischen Künstlerkollektivs Gelatin wurde erstmals auf der EXPO 2000 in Hannover präsentiert. Die unter der Erde angesiedelte Installation lässt sich ausschließlich durch einen Sprung ins kalte Wasser entdecken. Am 21. Juni 2013 konnte die von den Künstlern Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither und Tobias Urban erschaffene Arbeit erstmals im Skulpturengarten des 21er Haus erlebt werden. Der Titel der Installation spricht Sehnsüchte und Erwartungshaltungen der Betrachter an, von denen einige zu aktiven Teilnehmern werden. Es ist die Überwindung möglicher Ängste und das tiefe Eintauchen in ein kleines, in den Boden eingelassenes Wasserbecken, die zum sogenannten Weltwunder führen, das erst durch den Sprung über den eigenen Schatten erfahrbar wird. Dennoch verzaubert es auch jene, die den Tauchgang letzten Endes nicht wagen, denn die Faszination für das Unbekannte und Verborgene wird von Erzählungen derer genährt, die das mysteriöse Weltwunder bereits gesehen haben.

SKULPTURENGARTEN patio - scultura - basamento Schwanzer - West - Zobernig

Zur Wiedereröffnung des ursprünglichen Skulpturenhofs hinter dem Schwanzer-Pavillon präsentiert das 21er Haus Skulpturen von Franz West auf von Heimo Zobernig eigens entwickelten Podesten, die in Dialog zueinander sowie zur Architektur des Hauses treten. Der Sockel wird dabei zur künstlerischen Form, die sich in die modernistische Pavillonarchitektur einfügt und das Verhältnis der Kunst zur Architektur in Erscheinung bringt. Die Dimension der Platten, deren Materialität und das räumliche Setting eröffnen mit den Skulpturen ein komplexes Bedeutungsspektrum, in dessen Zentrum die Frage nach dem Verhältnis des architektonischen Raums zur Skulptur und zu deren Präsentationsform steht.

"Mit der Aufstellung von fünf Skulpturen Franz Wests auf Podesten von Heimo Zobernig wollen wir eine neue Ära des Skulpturenhofs für das 21er Haus einläuten. Allen voran ist diese Präsentation auch eine Hommage auf einen der großen Neuerer der österreichischen Kunst. Franz West hatte es geschafft, ab Anfang der 1970er-Jahre einen erweiterten Skulpturenbegriff zu entwickeln", erklärt Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere und des 21er Haus. West strebte nach der Etablierung eines eigenen, auf performativen Elementen aufbauenden, progressiven Werkbegriffs, was ihn verstärkt zur Plastik führte. Zunächst schuf er Passstücke aus Draht und Gips, später fand er zu teils monumentalen, grellfarbigen Formen, die sich einerseits als ironische Kommentare zum Kunstbetrieb lesen ließen und andererseits ernsthaft mit der Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Skulptur und Mensch, Architektur und Welt auseinandersetzten. "Die Präsentationsplattformen im Skulpturenhof des 21er Haus für die fünf Arbeiten von Franz West stammen von Heimo Zobernig. Ich habe den Künstler eingeladen, die Rolle des Displays zu reflektieren und damit auch den Diskurs über den Ausstellungsraum Skulpturenhof des Schwanzer-Pavillons neu anzufachen", führt die Direktorin weiter aus.

West und Zobernig verwirklichten bereits ab den späten 1980er-Jahren gemeinsame Projekte. Eine Ausstellung im niederösterreichischen Horn im Jahr 1990 veranschaulichte, wie sich zwei Künstler aus verschiedenen Blickwinkeln auf ein Bezugssystem einigten, in dessen Rahmen die Werke ihre Bedeutungen entfalten konnten. Später folgten u. a. die gemeinsamen Ausstellungen in der Wiener Galerie Meyer Kainer sowie in der Galerie Karin Sachs in München. Zobernig, der sich den Sockel als künstlerisches Medium angeeignet hat, richtet sein Augenmerk stets auf die Bedingungen, unter denen Kunst in Erscheinung tritt. Durch einen einfachen Eingriff mittels flacher Podeste (basamento), die er in diesem Fall mit dem Gesims des Bassins auf gleiche Höhe bringt, bezieht er die stark konnotierte Architektur Karl Schwanzers als musealen Raum (patio) in die Präsentation der Arbeiten von Franz West (scultura) ein. Sein Spiel mit den Kategorien und die Umkehrung bestehender Verhältnisse in Verbindung mit Wests Anspielungskunst verschaffen eine Idee von einem möglichen zukünftigen Umgang mit der Vergangenheit des Skulpturengartens.

DIE SAMMLUNG #3

Die regelmäßig wechselnde Sammlungspräsentation zeitgenössischer Kunst im 21er Haus bietet einen Einblick in die österreichische Kunstproduktion im internationalen Kontext. Die aktuelle Aufstellung Die Sammlung #3 umfasst Arbeiten von den 1940er-Jahren bis hin zu jungen Positionen aus den sich permanent weiterentwickelnden Sammlungen des Belvedere sowie der Artothek des Bundes, verknüpft mit nationalen wie internationalen Leihgaben.

"Die von Severin Dünser, Axel Köhne und Luisa Ziaja kuratierte Präsentation zeigt durch den Dialog zwischen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern sowie Werken seit der Nachkriegsavantgarde neue Zusammenhänge und Bezugspunkte auf. Die ausgewählten Arbeiten umkreisen drei thematische Schwerpunkte einer lokal verorteten Kunstproduktion, die sich im Zusammenhang mit der internationalen Gegenwartskunst entwickelt hat", erläutert Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere und des 21er Haus.

Die Sektion Freiheit - Form - Abstraktion stellt Werke der heimischen Nachkriegsmoderne zeitgenössischen Positionen gegenüber und zeigt inhaltliche wie formale Gemeinsamkeiten auf. Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs verlor die durch Fortschrittsgläubigkeit, Rationalität, Autonomie und Individualisierung geprägte, aufgeklärte Geisteshaltung der Vorkriegsmoderne an Geltung und wich einer skeptischen Moderne. Auf der Suche nach einer neuen Identität und Formensprache bediente man sich der geometrischen Konstruktion, der reduzierten Abstraktion oder der gestischen Malerei. Diese formalistischen Tendenzen spiegelten sich in internationalen Strömungen wie dem Tachismus/Informel in Paris oder dem abstrakten Expressionismus in New York wider, und in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten entwickelte sich die Abstraktion als Genre zu einer Weltsprache. Auch in den vergangenen 20 Jahren griffen Künstlerinnen und Künstler die ungegenständliche Malerei in Form der freien Geste, des Konstruktivismus oder der monochromen Reduktion auf.

Im Bereich Zeichen - Bild - Objekt liegt der Fokus auf dem Verschwimmen von Grenzen zwischen Bild und Zeichen, Schrift und Sprache, Objekt und Idee: Was passiert, wenn Bild und Zeichen aufeinandertreffen, zugleich gesehen und gelesen werden oder ein Objekt nicht mit unserer Vorstellung davon übereinstimmt? Wann wird ein Zeichen zum Ornament, und kann es durch Isolation oder eine neue Kontextualisierung an Bedeutung verlieren? Kann Sprache ohne das Schreiben dargestellt werden? Das Spiel zwischen Signifikat und Signifikant - dem Bezeichneten und dem Bezeichnenden - sowie deren ungeklärter Status werden thematisiert, wobei auch auf die Struktur unseres Wahrnehmungsprozesses und die Übersetzung des Gesehenen in Sprache verwiesen wird.

Körper - Psyche - Performanz handelt schließlich von sozialen Normierungen und deren Verhandlung in der Kunst seit den 1960er-Jahren. Als Ausgangspunkt dienen Konstruktionen des Selbst und deren Repräsentationen, die von einem spannungsreichen Verhältnis zwischen der Psyche, dem Sozialen und dem Akt der Verkörperung geprägt sind. Vor allem im Hinblick auf Körper und Geschlecht werden Stereotype und Konventionen thematisiert, die sich beispielsweise in Rollenzuschreibungen und deren gesellschaftlicher Legitimation äußern. Diesen Diskursen begegnen zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichsten Strategien der Analyse und Kritik, der Aneignung oder der kollektiven Autorschaft, der Überaffirmation oder auch der performativen Überschreitung.

Die in der Ausstellung Die Sammlung #3 vertretenen Künstlerinnen und Künstler sind u. a. Marc Adrian, Josef Albers, Ei Arakawa & Nikolas Gambaroff, Martin Arnold, Richard Artschwager, Joannis Avramidis, Josef Bauer, Herbert Bayer, Martin Beck, Linda Bilda, Mel Bochner, Andy Boot, Marcel Broodthaers, Günter Brus, Jean-Marc Bustamante, Gerard Byrne, Adriana Czernin, Carola Dertnig, Heinrich Dunst, VALIE EXPORT, Johann Fruhmann, gelatin, Roland Goeschl, Franz Graf, Ilse Haider, Jenny Holzer, Lisa Holzer, Judith Hopf, Damien Hirst, Anna Jermolaewa, H+H JOOS, Birgit Jürgenssen, Johanna Kandl, Michael Kienzer, Kiki Kogelnik, Peter Kogler, Joseph Kosuth, Richard Kriesche, Elke Silvia Krystufek, Hans Kupelwieser, Maria Lassnig, Thomas Locher, Sarah Lucas, Paul McCarthy, Josef Mikl, Otto Muehl, Muntean/Rosenblum, Oswald Oberhuber, Silke Otto-Knapp, Michael Part, Helga Philipp, Rudolf Polanszky, Arnulf Rainer, Lois Renner, Gerwald Rockenschaub, Anja Ronacher, Dieter Roth, Gerhard Rühm, Allen Ruppersberg, Peter Sandbichler, Stefan Sandner, Markus Schinwald, Stefanie Seibold, Cindy Sherman, Daniel Spoerri, Curt Stenvert, Josef Hermann Stiegler, Rudolf Stingel, Josef Strau, Thaddeus Strode, Rosemarie Trockel, Nadim Vardag, Walter Vopava, Martin Walde, Peter Weibel, Lawrence Weiner, Franz West, Sue Williams, Erwin Wurm, Gregor Zivic, Heimo Zobernig und Leo Zogmayer.

Das 21er Haus - Museum für zeitgenössische Kunst

Das 21er Haus versteht sich als ein Ort der künstlerischen Produktion, Rezeption und Reflexion. Im Mittelpunkt steht österreichische Kunst von der Nachkriegsmoderne bis in die Gegenwart und deren internationale Kontextualisierung. Neben thematischen Wechselausstellungen und eigenproduzierten Solopräsentationen hat das Belvedere seit der Eröffnung des 21er Haus die Möglichkeit, den zeitgenössischen Sammlungsbestand permanent einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts

Veronika Werkner, BA

Presse

T +43 1 79 557 177

M presse @ 21erhaus.at

www.21erhaus.at