Karlheinz Töchterle: Gezielte Förderung unserer wissenschaftlichen Botschafter im Ausland

Wissenschafts- und Forschungsminister stellt zwei Millionen Euro für Lektoratsprogramme im Ausland zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Förderung der österreichischen Wissenschaft im Ausland ist ein zentrales Anliegen des BMWF. Wie in den vergangenen Jahren unterstützt das BMWF auch 2013/2014 zahlreiche Lektorate, sodass österreichische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einer Universität im Ausland arbeiten können. "Mit diesem Programm fördern wir Lehrende in ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung. Gleichzeitig schicken wir sie auch als wissenschaftliche Botschafter Österreichs in die Welt." Insgesamt stellt das BMWF zwei Millionen Euro für Lektoratsstellen in 28 Ländern zur Verfügung.

Der Bogen der Länder, in welchen Lektorate eingerichtet sind, reicht von Ägypten über Frankreich bis hin zu Russland oder Japan. "Die Arbeit als Lektor ist eine spannende und herausfordernde Tätigkeit, die fachliche und didaktische Expertise voraussetzt. Wenn diese Tätigkeit zudem im fremdsprachigen Ausland durchgeführt wird, ist der Aufwand, aber auch der persönliche Nutzen für die spätere berufliche Zukunft noch ein Stück größer", so Minister Töchterle.

Das Lektoratsprogramm des BMWF entwickelte sich aus dem "Lektorenaustausch", um die Sprachinstitute an den Universitäten mit muttersprachlichen Lehrenden zu versorgen. Der Schwerpunkt lag damals auf Westeuropa, wobei ab 1989 eine große Anzahl von Lektoratsstellen in Mittel- und Osteuropa hinzukam. Mit dem Universitätsgesetz 2002 ist die Zuständigkeit für die Incoming-Lektorate an die Universitäten übergegangen, die Vermittlung von Lektor/innen für deutsche Sprache, österreichische Literatur und Landeskunde blieb als eigenes Programm erhalten. 2012 hat das BMWF mit der Universität Wien einen Zertifizierungskurs gestartet, der das Lektorat auch formal aufwerten und den Wiedereinstieg ins österreichische Berufsleben erleichtern soll.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecher: Felix Lamezan-Salins

Tel.: +43 1 531 20 9027

mailto: felix.lamezan-salins @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at