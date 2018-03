Am 26. Juni ist Tag des Fußes - Unsere Füße leben hoch!

Unsere Füße tragen uns durchs Leben - und werden dennoch oft sträflich vernachlässigt. Am 26. Juni, dem Tag des Fußes, ist es Zeit auch ihnen ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken.

Stylen, pflegen, pampern - um unsere Haare kümmert sich unser Friseur, unsere Fingernägel lassen wir im Beautysalon aufhübschen und unseren Rücken verwöhnen wir mit Massagen. Unsere Füße, die jeden Tag Schwerstarbeit leisten, beachten wir doch nur selten. Dabei gehören sie zu den meist beanspruchtesten Körperteilen und sind, neben dem Innenohr, für das Gleichgewicht wichtig. Und auch wenn es darum geht, sich rundum wohlzufühlen, spielen die Füße eine große Rolle. Nasse oder schwitzige Füße sind nicht nur unangenehm, sondern können sich auch negativ auf unser ganzheitliches Wohlbefinden auswirken. GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie sorgen für 360° Grad Klimakomfort und ein angenehmes Fußgefühl.

Unsere Füße besitzen etwa 180 stimulierbare Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter, die für das richtige Klima sorgen. Besonders bei wärmeren Temperaturen oder einem langen Arbeitstag macht sich diese Selbstregulierung bemerkbar - unsere Füße schwitzen. Wer sich also rundum wohlfühlen möchte und auf die sprichwörtlichen heißen Sohlen verzichten will, setzt auf atmungsaktive Schuhe mir rundum Klimakomfort. Bei GORE-TEX® Schuhen mit SURROUND[TM] Produkttechnologie umschließt die atmungsaktive und dauerhaft wasserdichte Membrane den ganzen Fuß. So kann überflüssige Wärme und Feuchtigkeit über den ganzen Schuh nach außen entweichen. Gleichzeitig bleiben die Füße auch bei wechselhaftem Wetter trocken, da kein Wasser von außen eindringen kann.

GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie gibt es von Markenpartnern wie ara, Clarks oder FretzMen in unterschiedlichsten Styles für jeden Geschmack. Und passend zum Thema Stil und Schönheit:

Wie wäre es denn passend zum Tag des Fußes mit einer Pediküre? Ein heißer Tipp für ein neues Fuß-Wohlgefühl, nicht nur für Damen!

Über W.L. Gore & Associates: Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

