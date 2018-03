SVA-Informationsveranstaltung: Burnout-Prävention

McDonald: Auch bei Burnout setzen wir auf Prävention - "Vorsorgen ist besser als Heilen"

Wien (OTS) - Am Freitag, den 21. Juni, findet in der SVA eine Informationsveranstaltung zum Thema Stress- und Burnout-Prävention statt. Gerade Einzelunternehmer und Unternehmer in kleineren Betrieben sind von Stress und steigender Arbeitslast betroffen und oftmals auch Burnout gefährdet. "Deshalb ist es umso wichtiger, den Selbständigen frühzeitig professionelle Unterstützung anzubieten. Wir müssen handeln, bevor eine Krankheit eintritt", so Peter McDonald, SVA Obmann-Stv. Bei der heutigen Informationsveranstaltung erfahren Selbständige, wie sie ihren Lebensstil gesünder gestalten können und welche Methoden man bei Stress und Belastung anwenden kann, damit es erst gar nicht zum Burnout-Syndrom kommt.

Ganz nach dem Motto 'Vorsorgen ist besser als Heilen', hat die SVA auch ein Präventionsprogramm für Unternehmerinnen und Unternehmer entwickelt, um Burnout vorzubeugen. In einer Gesundheits- und Burnout-Woche stehen Burnout-Vorsorge, der Umgang mit Stress und gesunder Lebensstil im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von einem Expertenteam aus Ärzten, Sportwissenschaftlern, Diaetologen, Psychologen und Psychotherapeuten professionell begleitet. Anstatt einfach nur Anzeichen und Symptome zu behandeln, widmen sich die unterschiedlichen Spezialisten ganz den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer.

Die SVA übernimmt die Kosten für das Burnout-Präventionsprogramm. Versicherte leisten nur eine geringe Zuzahlung zwischen 7 und 17 Euro pro Tag. Die wissenschaftliche Evaluierung vom Institut für Gesundheitsförderung und Prävention belegt den Erfolg des Konzepts. "Wir nehmen auch in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein und werden diesen Erfolgsweg fortsetzen und weiter ausbauen", erklärt McDonald.

Informationsveranstaltung: "Trotz Feuer und Flamme nicht verbrennen" Freitag, 21. Juni 2013, 16:30 Uhr

SVA-Kundenzone, Wiedner Hauptstraße 84-86, 1050 Wien

SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als gesetzliche Krankenversicherung rund 750.000 Kunden, davon 370.000 aktiv Erwerbstätige, 140.000 Pensionisten und 233.000 Angehörige. Als gesetzliche Pensionsversicherung ist die SVA für 390.000 Versicherte zuständig.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Mag. Patricia Gassner, MPhil

Tel.nr.: 050808 / 3452

E-Mail: patricia.gassner @ svagw.at