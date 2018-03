Die Messbarkeit von Kommunikations- und Unternehmenszielen: Die Rolle der Kennzahlen.

Die Kommunikationsbranche startet den Zukunftsdialog.

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Diskussionsrunde zu dem Thema Vom Clipp zur Kennzahl - die Messbarkeit von Kommunikations- und Unternehmenszielen diskutierten Unternehmen aus der Kommunikations- & Marketingbranche mit Unternehmensvertretern aus Industrie, Dienstleistung und Handel die Bedeutung von Kennzahlen in der Kommunikation.

Im Looshaus fanden sich über 40 Opinion-Leader aus Österreichs Marketing- und Kommunikationsbranche ein, um dieses spannende Thema zu erörtern.

In einer ausgelassenen Runde wurden aktuelle Themen aus der Branche diskutiert und die Wichtigkeit von Messbarkeit in der Kommunikation erläutert.

Die Diskussion startete mit einer Fragenrunde zur aktuellen Situation in der Kommunikationsbranche. Weitere Beiträge folgten von Mag. Birgit Kraft-Kinz (Geschäftsführerin KRAFTKINZ), Mag. Philipp Bodzenta (Coca-Cola) und Gabriele Brandner (Match Group).

Moderiert wurde die Veranstaltung von Mag. Florian Laszlo (Geschäftsführer Observer).

Gabriele Brander deutete darauf hin, dass PR nicht länger nur als reine Presse- und Medienarbeit gesehen werden dürfte, sondern das Verständnis hin zum Reputationsmanagement der PR vorangetrieben werden müsse. Auch Mag. Birgit Kraft-Kinz vertrat die Meinung, dass sich die Kommunikationsbranche mit der Betriebswirtschaft messen muss. In der Branche besteht ein großes Know How, das sich durch die Definition von Zielen auch strategisch messen lässt. Phillip Bodzenta diskutierte die Wichtigkeit der PR für Unternehmen und schloss mit dem Kredo ab:" Jeder Euro, den ein Unternehmen in die PR investiert, ist ein gut investierter Euro".

Abschließend stellte die Fachgruppe Werbung Wien zwei Forderungen:

Die Lehre in der Kommunikationsbranche muss erhöht werden.

Somit soll auch das Know how bei Agenturen & Unternehmen erhöht werden.

Dafür wird die FG Werbung Wien ab Herbst 2013 einen Arbeitskreis mit dem "Zukunftsdialog" starten.

Im Rahmen dessen, wird es auch eine Wirkungsstudie geben, die die Wichtigkeit von Kommunikation von Unternehmen erörtern wird.

Die zahlreichen Gäste, darunter Renate Androsch Holzer (RAM Consulting GmbH), Lisa Balzer (The Swatch Group Österreich GmbH), Lukas Brenner (Triple A AG), Mag. Elisabeth Buranits (The Swatch Group Österreich GmbH), Simon Gebauer (Observer), Gernhard Günther (Digitalsunray media GmbH), Mag. Lisa Haber (CBSC Unternehmensberatung GmbH), MMag. Ingrid Haslauer (bocom Unternehmenskommunikation GmbH), Stefan Hold,BA (CBSC Unternehmensberatung GmbH), Mag. Wolfgang Körbitz (Sattler & Eichinger Marketing-u. Kommunikations GmbH) oder Mag. Klaus Pokorny (Leopold Museum-Privatstiftung), diskutierten interessiert über die aktuelle Lage in der Kommunikationsbranche und waren sich einig, dass eine Diskussion zum Thema Kennzahlen unumgänglich ist.

