Ab 24. Juni: "Mit.Denken - Sicher.Lenken" Die Verkehrssicherheitskampagne des ORF NÖ und seiner Partner

Themen sind Ablenkung, Abstand und Aggression - LH Pröll: "Bewusstsein schaffen" - ORF-Landesdirektor Gollinger: "Sicherheit erhöhen"

St. Pölten (OTS) - Überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand, Ablenkung am Steuer, aggressives Verhalten und zu wenig Rücksichtnahme - das sind die Hauptursachen für zahlreiche gefährliche Situationen auf unseren Straßen. Betroffen sind dabei Autofahrer ebenso wie auch

Motorrad-, Radfahrer und Fußgänger. Zwei Drittel aller Unfälle, so Expertenstudien, sind auf Aggression und Ablenkung zurückzuführen.

Der ORF Niederösterreich startet daher am Montag, 24. Juni 2013 die Kampagne "Mit.Denken - Sicher.Lenken" für mehr Verkehrssicherheit: In "NÖ heute" (19.00 Uhr, ORF 2), auf Radio Niederösterreich und im Internet auf noe.orf.at werden bis zum 7. Juli anhand konkreter Beispiele die wichtigsten Gefahrenquellen und ihre Folgen aufgezeigt; Verkehrsteilnehmer erzählen von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, Experten erklären die rechtlichen Bestimmungen und geben Tipps für sicheres Verhalten.

*Lange Tradition der Verkehrssicherheits-Aktionen

Fragen der Verkehrssicherheit sind regelmäßig Bestandteil der redaktionellen Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet.

Darüber hinaus hat der ORF Niederösterreich seit vielen Jahren regelmäßig mehrwöchige Kampagnen initiiert und begleitet - u.a. zur Temporeduktion im Ortsgebiet, für Kindersicherheit im Auto, zum Tragen von Schutzhelmen am Fahrrad, gegen Alkohol am Steuer, gegen Drängler und für das Rechtsfahren auf Autobahnen.

*Bewährte Aktions-Partner

Partner der diesjährigen Aktion "Mit.Denken - Sicher.Lenken" sind das Land Niederösterreich, die Polizei Niederösterreich, das Kuratorium für Verkehrssicherheit, ÖAMTC, ASFINAG sowie die Medienunternehmen NÖN und Kurier.

*Landeshauptmann Pröll: "Bewusstsein schaffen"

Der für das Verkehrswesen in Niederösterreich verantwortliche Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll betont die Bedeutung umfassender Information für mehr Verkehrssicherheit: "Die aktuelle Kampagne ist deshalb wichtig, weil sie Bewusstsein schaffen will, im Straßenverkehr rücksichtsvoll, konzentriert und mit entsprechender Vorsicht unterwegs zu sein. Denn immerhin zählen aggressives Fahren, Ablenkung und zu wenig Abstand zu den Hauptunfallursachen."

Und über das Engagement des Landes Niederösterreich sagt der Landeshauptmann: "In den vergangenen acht Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten in Niederösterreich um 50 Prozent gesunken. Das unterstreicht, dass die Maßnahmen zum Ausbau der Verkehrssicherheit Wirkung zeigen. Dennoch geben wir uns damit noch lange nicht zufrieden. Umso intensiver und konsequenter wollen wir daher diesen Weg für mehr Sicherheit auf unseren Straßen fortsetzen".

*ORF-Landesdirektor Gollinger: "Sicherheit erhöhen"

Für ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger geht es bei der Aktion "Mit.Denken - Sicher.Lenken" darum, "wieder einmal bewusst machen, worauf es im Straßenverkehr ankommt. Wir wollen zu mehr Sicherheit auf den Straßen beitragen und mithelfen, Unfälle mit schweren Verletzungen und großes Leid zu verhindern".

Die Kampagne möchte mit Appellen und konkreten Beispielen Verhaltensänderungen unterstützen. Norbert Gollinger: "Wir werden im Sinn des öffentlich-rechtlichen Auftrags des ORF konkrete Hinweise und Tipps geben, wie verantwortungsvolles Verhalten und Respekt gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zu weniger Aggression, zu mehr Sicherheit und damit zu mehr Lebensqualität auf den Straßen führen".

*Start mit redaktionellem Schwerpunkttag

Auftakt für die zwei Wochen dauernde Verkehrssicherheitsaktion ist am Montag, 24. Juni mit einem ersten Schwerpunkttag: In den "Nö Journalen" und im "Radio NÖ-Mittagsmagazin" werden aktuelle Daten und Fakten präsentiert, in "Guten Morgen Niederösterreich" kommen ab 7 Uhr Hörerinnen und Hörer mit ihren Erlebnissen zu Wort. In einem Radio NÖ-Spezial von 14 bis 15 Uhr diskutieren Experten mit dem Publikum und ab 19 Uhr widmet sich auch "Nö heute" dem Aktionsthema.

Bis zum 7. Juli sind dann täglich weitere Radio-Beiträge und Reportagen geplant, dazu mehrere TV-Beiträge in "Nö heute" und vertiefende Informationen im Internet auf noe.orf.at.

Auch die "Nö Nachrichten" und der "Kurier" werden über die Themen der Verkehrssicherheitsaktion berichten.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at