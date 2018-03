Mary-Dell Chilton von Syngenta ist Gewinnerin des Welternährungspreises 2013

Washington (ots/PRNewswire) - US-Außenminister John Kerry war heute Vorsitzender einer Zeremonie, in deren Rahmen die Syngenta-Wissenschaftlerin

Mary-Dell Chilton,

Ph.D., als Gewinnerin des renommierten Welternährungspreises (World Food Prize) 2013 angekündigt wurde. Der Preis ist die wichtigste internationale Auszeichnung für Einzelpersonen, die durch die verbesserte Qualität, Quantität oder Verfügbarkeit von Lebensmitteln in der Welt zur Verbesserung der menschlichen Entwicklung beigetragen haben.

Dr. Chilton und zwei andere Preisträger wurden für "revolutionäre biotechnologische Entdeckungen ausgezeichnet, die den Schlüssel zur Transformation pflanzlicher Zellen geliefert haben". Dr. Chiltons bahnbrechende, molekulare Forschung zeigte, wie ein Pflanzenbakterium als Werkzeug dazu dienen kann, Gene aus einem anderen Organismus in Pflanzenzellen einzupflanzen, die neue innovative Sorten hervorbringen können. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse konnte Ciba-Geigy (heute Syngenta) 1996 als erstes Unternehmen gentechnisch veränderten Mais vermarkten. Bis 2012 wurden transgene Kulturpflanzen auf mehr als 170 Millionen Hektar von über 17 Millionen Landwirten angebaut.

Mike Mack, CEO von Syngenta, erklärte: "Mary-Dell Chilton steht für das Unternehmensziel von Syngenta: bringing plant potential to life, d.h. das Potenzial der Pflanzen voll auszunutzen. Sie ist eine Pionierin der modernen Biotechnologie, die einen wichtigen Bestandteil der integrierten Lösungen darstellt, welche Landwirte benötigen, um den steigenden Anforderungen einer schnell wachsenden Weltbevölkerung hinsichtlich Lebensmitteln, Futtermitteln und Brennstoffen gerecht zu werden."

Dr. Chilton gründete 1984 das Syngenta-Biotech-Forschungszentrum im Research Triangle Park und ist heute ein Distinguished Fellow der Wissenschaften von Syngenta Biotechnology Inc. Anlässlich der 27. jährlich stattfindenden Preisverleihung am 17. Oktober in Des Moines, Iowa, wird sie offiziell mit dem Welternährungspreis ausgezeichnet werden.

