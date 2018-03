WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Neue Regeln für ein Vorzeige-Modell - von Herbert Geyer

Wir wollen ja die Bevölkerung der EU reicher machen - nicht ihre Multis

Wien (OTS) - Weils ja derzeit normal ist, die EU und was sie tut, schlechtzureden, seis hier einmal gesagt: Die Union - und ganz besonders ihre Förderungen - ist ein Segen für die ärmeren Gebiete in Europa. Und das wiederum hilft auch den Reicheren - denn sie können ihre Waren schließlich nur an jemanden verkaufen, der auch Geld hat.

Der Anlass für diese Erinnerung an eigentlich Selbstverständliches:

Die EU hat neue Leitlinien für Regionalbeihilfen verabschiedet und zieht bei dieser Gelegenheit Bilanz. Bloß 0,11 Prozent des gemeinsamen BIP wurden verteilt - und trotzdem hat sich zwischen 2007 und 2013 der Anteil der EU-Bevölkerung, der in Gebieten mit einem regionalen BIP von weniger als 75 Prozent des EU-Schnitts lebt, von einem Drittel auf ein Viertel verringert. Das Gefälle zwischen Arm und Reich hat sich also messbar verringert - und das in einer Zeit, die durch die tiefste Wirtschaftskrise seit Menschengedenken gekennzeichnet war.

Ein Grund, wirklich stolz zu sein.

Die neuen Regeln für die Verteilung von Förderungen bieten nicht zuletzt auch deswegen Grund zu Vorsicht: Schließlich hat sich das Instrument bewährt und nicht jede Änderung muss eine Verbesserung sein.

So verringert die künftige Möglichkeit, kleinere Förderfälle auf staatlicher Ebene abzuwickeln (und sie der Kommission nur melden zu müssen) natürlich die - ach so ausufernde - Brüsseler Bürokratie. Sie birgt aber gleichzeitig die Gefahr, dass Staaten ihren Unternehmen dadurch Wettbewerbsvorteile verschaffen. Da werden strenge Stichprobenkontrollen nötig sein.

Andererseits sind die Erschwernisse für größere Unternehmen, Förderungen per Mitnahme-Effekt abzukassieren, eine echte Verbesserung - ganz zu schweigen vom Verbot, bloße Produktionsverlagerungen (wie gehabt im Fall Nokia, wo eine Produktion von Deutschland über Ungarn nach Rumänien verlegt wurde) zu fördern.

Wir wollen ja die Bevölkerung der EU reicher machen - nicht ihre Multis.

