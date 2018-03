Stronach/Lugar: ÖGB ist alles andere als gerecht

Blockadehaltung der Gewerkschaften kostet 336 dayli-Mitarbeitern den Arbeitsplatz

Wien (OTS) - "Wir haben mehrmals davor gewarnt, nun hat sich es sich leider erneut bestätigt: Durch die Blockadehaltung des ÖGB verlieren in Kürze 336 Menschen ihren Arbeitsplatz bei der Drogeriekette dayli", stellt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in Bezug auf die Ankündigung des Unternehmens fest.

Dayli wollte mit einem innovativen Konzept, das auch die Sonntagsöffnung vorsieht, eine Marktlücke in Österreich besetzen. Das hätte viele Jobs geschaffen und damit die Wirtschaft auch insgesamt belebt. Stattdessen hat die ablehnende Haltung des ÖGB dazu geführt, dass die Banken schlussendlich ihre Kredite zurückzogen und dayli damit die Hände gebunden waren. "Wenn das eine Politik der viel gepriesenen Gerechtigkeit im Sinne der Arbeitnehmer sein soll, dann leben der ÖGB und seine Funktionäre offensichtlich in ihrer eigenen Welt, aber sicher nicht im Österreich des 21. Jahrhunderts", so Lugar.

