POSPartner unterstützt Yapital am Point of Sale

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Der technische Dienstleister bringt das erste europäische Cross-Channel-Payment auf die Displays der Händler-Kartenterminals

Yapital hat wenige Wochen vor dem Start seines ersten europäischen Cross-Channel-Payments bekanntgegeben, für die Integration der neuen Bezahllösung am Point of Sale auch mit der POSPartner Gesellschaft für Kassensysteme zusammenzuarbeiten. Der innovative Software-Anbieter mit Sitz in Königswinter ist seit zwei Jahrzehnten ein geschätzter Partner für Speziallösungen bei mittleren und grossen Einzelhändlern. Die Expertise und exzellente Kundenstruktur des inhabergeführten Unternehmens ermöglichen es Yapital, einer hundertprozentigen Tochter der Otto Group, Mobile Payment flächendeckend einzuführen.

Für Händler und Endkunden ist die Integration der neuen Bezahlmethode ins Alltagsgeschäft unkompliziert: POSPartner kann die nötige Software (POSCard-YAP) sehr schnell auf den Kassensystemen seiner Kunden - wie zum Beispiel Görtz und Sportscheck - installieren. Yapital fügt sich dabei nahtlos in die bestehende Infrastruktur an den Ladenkassen ein: Mithilfe der POSPartner-Software wird ein QR-Code auf dem Display des Händler-Kartenterminals angezeigt. Die Yapital-Nutzer scannen den Code mit ihrem Smartphone und lösen mit einem Klick den Bezahlvorgang aus. Das optisch-berührungslose Verfahren setzt neue Standards in der Bezahllandschaft - im Hinblick auf die Sicherheit ebenso wie bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit.

"Wir haben uns einen Namen mit innovativen Lösungen für den Point of Sale gemacht. Daher wollten wir beim Start einer so entscheidenden Neuerung wie dem ersten echten Cross-Channel-Payment in Europa von Anfang an dabei sein", erklärt Peter Reich, Geschäftsführer der POSPartner Gesellschaft. "Mit Yapital bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ein wirklich richtungsweisendes neues Zahlverfahren in ihren Filialen einzuführen: eine Bezahlmethode, die nah am Kaufimpuls ist und die auf allen Kanälen gleichermassen einfach, schnell und sicher funktioniert - auch an der Kasse."

"Mit POS Partner haben wir einen weiteren hervorragenden Partner für Yapital gewinnen können", freut sich Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Gemeinsam senden wir ein klares Signal in den Markt: Mit Yapital kommt das flächendeckende Cross-Channel-Payment. Und was uns besonders freut: Da POSPartner international tätig ist, haben wir in diesem Unternehmen auch einen perfekten Begleiter bei der Etablierung von Yapital in Europa."

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über die POSPartner Gesellschaft für Kassensysteme mbH

Die POSPartner Gesellschaft für Kassensysteme mbH mit Sitz in Königswinter-Thomasberg ist seit 1993 Jahren am Markt etabliert. Das inhabergeführte Unternehmen hat sich in unterschiedlichen Handelsbranchen und Vertriebslinien mit innovativen POS-Lösungen einen Namen gemacht.

Neben Softwareprodukten aus eigener Entwicklung, wie der Kartenplattform POSCard, vertreibt POSPartner als Vertriebspartner/Distributor die Produkte von Toshiba Global Commerce TGCS (ex IBM-RSS), RetailPro LLC (Folsom / USA), EDJ (Raleigh NC / USA) sowie von Herstellern von Zahlungsterminals. Damit steht den Handelsunternehmen unterschiedlicher Branchen ein umfassendes Programm an modernsten State-of-the-art-Lösungen zur Verfügung, die die heute geforderte hohe Investitionssicherheit und Produktivität gewährleisten.

Gleichzeitig unterstützt POSPartner den Anwender mit einem umfassenden und am typischen Bedarf des Handels orientierten Dienstleistungspaket. Auch nach den Phasen Beratung, Planung, Programmierung und Rollout von Hard- und Software wird der Kunde mit Schulungen, laufender Projektbetreuung, und durch eine effektive Endbenutzer-Hotline unterstützt.

Zu den Kunden zählen namhafte deutsche und internationale Handelsunternehmen.

