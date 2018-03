Stronach/Lugar: ÖGB beschäftigt sich beim Kongress nur mit sich selbst

Rechtfertigung für Einladung Lugars ist eine "demokratiepolitische Niederlage"

wien (OTS) - "Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, wie sehr der Gewerkschaftsbund mit sich selbst und nicht mit den Anliegen der Arbeitnehmer beschäftigt ist", bemerkte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zu den heutigen Querelen beim ÖGB-Bundeskongress. Präsident Erich Foglar musste sich heute dafür rechtfertigen, Robert Lugar zu Eröffnung am vergangenen Dienstag eingeladen zu haben. Abgesehen davon, so Lugar, dass der ÖGB die meiste Zeit mit internen Querelen zubringt, sei es "eine demokratiepolitische Niederlage", wenn sich ein ÖGB-Chef für die Einladung eines Klubobmanns im Parlament zu rechtfertigen habe. Lugar: "Wollen diese Gewerkschafter vielleicht am liebsten gleich die Politik ausgrenzen, nur weil sie der Funktionärsautokratie in den obersten Rängen nicht passt?"

Die Gewerkschaft, empfiehlt Lugar, möge sich statt dessen um das Drama jener tausenden Arbeiter kümmern, die nach der "Alpine"-Insolvenz um ihren Arbeitsplatz zittern müssen.

