Jackass Star Bam Margera spielt am 9.7. in Wien für die Flutopfer

Wien (OTS) - Wir kennen ihn aus TV und Kino, mit "Jackass" und "Viva La Bam" hat uns "Fuckface Unstoppable" zum Lachen und Staunen gebracht. Jetzt ist die MTV-Legende mit seiner Punkband auf Tour und gibt das einzige Konzert im deutschsprachigen Raum in Wien. Der Gewinn der Show (9.7. Ottakringer Brauerei, Wien) geht via Caritas an die Opfer der Flutkatastrophe.

"Als Bam Margera von der katastrophalen Flut in Österreich erfahren hat, hat er sich sofort bereit erklärt, den Erlös des Konzerts den Opfern der Überschwemmung zu spenden" freut sich Veranstalter Max Winter von Frostbite Booking. Als Empfängerorganisiation wählten Künstler und Veranstalter die Caritas aus, die das Geld gerecht verteilen wird.

Zudem gibt es auf der gesamten Tour spezielle Merchandise-Prdukte wie unterschrieben Skateboards, T-Shirts und vieles mehr, deren Verkaufserlös ebenfalls für die Fklutopfer gespendet wird.

Musikalisch dürfen sich die Fans am 9. Juli auf eine harte Mischung aus Eigenkompositionen und Cover-Songs (u.A. von Turbonegro und der Bloodhound Gang) freuen. Angeheizt wird "Fuckface Unstoppable" von A Screaming Symphony, No Silence for Sale und This Amity.

Tickets gibt es bei Öticket um 23 Euro.

