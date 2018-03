18. ÖGB-Bundeskongress: Leitantrag - Kapitel Österreichs Wirtschaft, Ökologisierung

Wichtige Forderungen aus dem Leitantrag - Beschlussfassung im Laufe des Nachmittags

Wien (OTS/ÖGB) - Beim 18. ÖGB-Bundeskongress werden die Kapitel Österreichs Wirtschaft und Ökologisierung des Leitantrags präsentiert und diskutiert. Die Beschlussfassung erfolgt im Laufe des heutigen Nachmittags über den gesamten Leitantrag. Einige wichtige Forderungen:++++

ÖSTERREICHS WIRTSCHAFT - Wirtschafts- und Industriepolitik

+ Ausbau der sozialen Dienstleistungen - schafft direkt und indirekt Arbeitsplätze.

+ Aktive Arbeitsmarktpolitik.

+ Kontrolle der Banken: Je mehr Risiko, desto strengere Vorschriften. + Bankgeheimnis so umgestalten, dass die Finanzbehörden Zugriff auf alle Informationen über Vermögen haben - so wie sie ja auch Zugriff auf alle Lohndaten der ArbeiterInnen und Angestellten haben.

+ Bekämpfung der Steuerflucht.

+ Nach Bankenrettungen mit öffentlichen Mitteln soll es auch möglich sein, die Banken in öffentlichem Eigentum zu halten.

+ Banken dürfen ihren KundInnen nur Produkte mit für diese geeignetem Risiko anbieten.

+ Keine Gefährdung der Nachfrage durch übertriebenes Sparen.

+ Absicherung der österreichischen Industrie; Konzernzentralen und Entscheidungskompetenzen sollen in Österreich bleiben.

+ Der Staat soll sich über die Holding ÖIAG verstärkt an wichtigen Unternehmen beteiligen, damit Arbeitsplätze in Österreich erhalten bleiben.

+ Mehr Mitbestimmung: Vetorecht der ArbeitnehmerInnen gegen Ausgliederungen von Teilbereichen usw.

+ Betriebsratswahlen radikal erleichtern, damit in allen Betrieben ab fünf Beschäftigten auch tatsächlich ein Betriebsrat gewählt wird (wie gesetzlich vorgeschrieben).

+ Quotenregelung, damit mehr Frauen in die Führungsebenen der Unternehmen kommen.

+ Wohnbauförderung muss auch wirklich für Wohnbau verwendet werden.

ÖSTERREICHS WIRTSCHAFT - Steuerpolitik

+ Mehr Netto vom Brutto -die jährlichen Lohnerhöhungen müssen bei den ArbeitnehmerInnen landen und nicht beim Finanzamt.

+ Negativsteuer bis zu einem Einkommen von 1.300 Euro brutto.

+ Erhöhung und Ökologisierung des Pendlerpauschales.

+ Wiedereinführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer als Mitfinanzierung zum Pflegefonds.

+ Wiedereinführung einer Vermögenssteuer ab einem Reinvermögen (Vermögen minus Schulden) von 700.000 Euro.

+ Konsequente Umsetzung der Finanztransaktionssteuer; Zweckwidmung der Einnahmen für öffentliche Dienstleistungen.

+ Börsenumsatzsteuer; solange, bis eine zumindest europaweite Finanztransaktionssteuer kommt.

+ Wertschöpfungsabgabe: Einige Abgaben, die die Unternehmen leisten müssen, sind abhängig von der Lohnsumme - viele Beschäftigte bedeuten also hohe Abgaben. Daher soll auch die Wertschöpfung eines Betriebs Bemessungsgrundlage werden, also z. B. Mieten, Gewinne, ...

+ Einschränkung von Möglichkeiten, mit denen Unternehmen ihre Steuern minimieren können, z. B. Gruppenbesteuerung.

+ EU-weite Mindest-Körperschaftssteuer (Köst), damit sich die EU-Länder nicht gegenseitig Konkurrenz um Unternehmensstandorte machen.

+ Spitzeneinkommen von Managern sollen nicht mehr als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden dürfen.

ÖKOLOGISIERUNG

+ Vorrang für Bahnausbau vor Straßenausbau.

+ Ausbau und Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs.

+ Ausbau der Radwege, bessere Vernetzung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

+ Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Straßen.

+ Bessere Nutzung von Abwärme.

+ Finanzielle Anreize z. B. für den Umstieg auf energiesparende Maschinen.

+ Bei öffentlichen Aufträgen müssen die energiesparendsten Produkte gekauft bzw. Baumethoden angewandt werden.

+ Verhindern, dass immer mehr Menschen aus den Zentren an den Stadtrand ziehen, was den Verkehr erhöht.

+ Umschichtung der Steuerbelastung: mehr Ökosteuern. Mehrbelastungen müssen den sozial schwächsten aber ausgeglichen werden.

+ Innerhalb der Wirtschaftssektoren muss Energiesparen steuerlich belohnt, Energieverschwendung steuerlich bestraft werden.

+ Keine Stromabschaltungen, wenn Menschen im Winter ihre Rechnung nicht bezahlen können.

+ Mehr Geld für thermische Sanierung von Wohnhäusern.

+ Mehr biologische, regionale und saisonale Produkte.

