AGRANA: Kritik der Abg. z. NR Bayr (SPÖ) an Bioethanolproduktion in Österreich von Unsachlichkeit und Unkenntnis geprägt

Wien (OTS) - In der OTS-Aussendung der Abg. z. Nationalrat Petra Bayr (OTS0029/19. Juni 2013) wurden gestern einmal mehr unrichtige Behauptungen zur Bioethanolproduktion in Österreich aufgestellt. Konkret behauptete darin Abgeordnete Bayr, dass Agro-Treibstoffe schlechtere CO2-Bilanzen als fossile Treibstoffe hätten und Umweltminister Berlakovich angesichts der österreichischen Bioethanolproduktion in der Anlage der AGRANA Bioethanol GmbH reine Klientelpolitik gegenüber dem "Raiffeisenkonzern" betreibe. Weiters heißt es in der SPÖ-Aussendung "Der Raiffeisenkonzern fürchtet um seine Auslastung im Werk in Pischelsdorf, im Burgenland".

"Die Behauptungen von Fr. Abg. Bayr sind in aller Deutlichkeit zurückzuweisen. Sie zeugen leider von Unkenntnis, beginnend mit der geografischen Zuordnung von Pischelsdorf, das nicht im Burgenland sondern in Niederösterreich an der Donau liegt. Bezüglich der Umweltbilanz, hat die Bioethanolanlage in Pischelsdorf nicht nur eine exzellente Energiebilanz sondern emittiert nur ein Drittel der Treibhausgase im Vergleich zu Benzin. Dies belegt eine Studie des Grazer Joanneum Research Instituts", stellt DI Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG fest.

Anlässlich dieser neuerlich unsachlichen Kritik rund um das Thema E10 in Österreich weist die AGRANA Beteiligungs-AG auf die wirtschaftliche und ökologische Sinnhaftigkeit einer 10 %igen Benzinbeimischung von Bioethanol hin.

1) In Österreich werden lediglich rund 2,5% der landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion von Rohstoffen für Bioethanol verwendet. Dh. 97,5% dienen zur Nahrungsmittelerzeugung. Vorrang hat dabei immer die Lebensmittel- und Futtermittelerzeugung. Nur Kapazitäten, die darüber hinausgehen, werden für den Anbau als Energiepflanzen genützt.

2) Konkret wird in Österreich für die Produktion von Bioethanol Getreide verwendet (Weizen, Mais, Triticale). Zur Erzeugung werden nachhaltig produzierte Futtergetreide-Überschüsse aus Mitteleuropa eingesetzt, die für die Nahrungsmittelproduktion nicht geeignet sind. Es handelt sich also nicht um Brotgetreide.

3) E10 hat keine Mitschuld am Welthunger. Die oft zitierte Rechnung, dass durch den Getreideanbau für Biosprit Agrarflächen knapp werden, stimmt auf Europa bezogen nicht. Jeder Hektar Futterweizen oder Futtermais, der hierzulande in die Bioethanolindustrie geht, ersetzt Sojaanbauflächen in Südamerika. Denn das Eiweissfutter, das AGRANA als Nebenprodukt der Bioethanolerzeugung herstellt, ersetzt einen Teil des Sojaimports aus diesen Ländern. Die dort freiwerdenden Anbauflächen können daher für die Ernährung der lokalen Bevölkerung genutzt werden, anstatt sie diesen Ländern durch den Export zur Deckung des Fleischkonsums der entwickelten Länder zu entziehen.

4) Im AGRANA Bioethanolwerk in Pischelsdorf werden jährlich rund 220.000 m3 Bioethanol hergestellt - eine Menge, die ausreicht, um den gesamten österreichischen Bedarf an Bioethanol bei einer Einführung von E10 im Inland zu decken. AGRANA verzeichnet eine vollständige Produktionsauslastung und stellt aktuell eine Hälfte ihrer in Niederösterreich erzeugten Bioethanolmenge für die derzeit erfolgende 5%-ige Benzinbeimischung her. Die andere Hälfte wird exportiert, wodurch CO2-Einsparungspotentiale verschenkt werden, die Österreich zur Gänze selbst nutzen könnte, anstatt sie teuer in Form von Verschmutzungsrechten am Weltmarkt zuzukaufen.

"Die Bioethanolbeimischung von 10% zu Benzin in Österreich ist kein Allheilmittel, aber ein wertvoller Beitrag zur Treibhausgas-Minderung", betont Marihart.

Zur weiteren Optimierung der Rohstoffnutzung am Standort Pischelsdorf hat AGRANA dort eine der Bioethanolproduktion vorgelagerten Weizenstärkefabrik errichtet. Die vergangene Woche eröffnete Anlage nutzt alle wesentlichen Rohstoffbestandteile für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion, um dann die agrarischen Reststoffe in der Bioethanolerzeugung zu verwerten. Gemeinsam mit dem ebenfalls in Pischelsdorf hergestellten gentechnikfreien Eiweißfuttermittel ActiProt(R) sowie dem hochreinem CO2, welches der Industriegaskonzern Air Liquide über eine CO2-Rückgewinnungsanlage produziert, werden in Pischelsdorf somit aus nur einem Rohstoff vier hochwertige Produkte hergestellt und dieser damit zu 100 % genutzt.

Rückfragen & Kontakt:

AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Markus Simak

Tel: 01 21137 12084

Email: markus.simak @ agrana.com