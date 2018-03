Obernosterer: Diese Freiheitlichen haben jede Daseinsberechtigung verloren

Jeden Tag grauslichere Beweise für den hemmungslosen Umgang mit Steuergeld. Jetzt haben sogar Jugendwohlfahrt, Behindertenhilfe und Pflege herhalten muessen

Klagenfurt (OTS) - "Die Beweise für den hemmungs- und bodenlosen Umgang dieser Freihietlichen mit dem Steuergeld werden täglich mehr und es ist zum Kotzen, wenn für die Selbstdarstellung sogar die Jugendwohlfahrt, die Behindertenhilfe und die Pflege herhalten mussten", sagt heute VP-Chef Gabriel Obernosterer, nachdem bekannt wurde, wieviele Uhren um welches Geld und aus welchen Budgets von diesen Freihietlichen bezahlt wurden.

"Diese Freiheitlichen haben jede Daseinsberechtigung verloren. Diese alte, blaue Garde, die das Land zum reinen Selbstzweck an den Rand des Ruins gebracht hat, soll sich endlich samt und sonders von der politischen Bildfläche zurückziehen", fordert Obernosterer. Denn noch immer sitzen diese Freiheitlichen in politischen Funktionen und wuerden laut Obernosterer mit ihrer Gegenwart dem Land nur noch weiter schaden: Ragger in der Regierung und Parteiobmann, Doerfler, Bundesrat, Dobernig, Konsulent in der Freiheitlichen Partei, Scheuch, Obmann des groessten Bezirkes, Darmann, damals Klubobmann und jetzt Kandidat für die Nationalratswahl.

Es sei laut Obernosterer geradezu ein Hohn, wenn auf der einen Seite ein Pflegeregress eingefuehrt wurde und auf der anderen Seite Uhren für die Selbstdarstellung dieses blauen Sozialrefernten aus dem Pflegebudget bezahlt worden seien.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Kärnten

Presseabteilung

Tel.: +43 (0)463 5862

landespartei @ oevpkaernten.at

www.oevpkaernten.at