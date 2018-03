UPC mit 13 neuen Serien bei On Demand

Neuer Rekord: Insgesamt 6.500 On Demand Inhalte verfügbar

Wien (OTS) - Der Entertainment-Provider UPC Austria baut sein On Demand Angebot laufend weiter aus. Content-Lieferant ist dabei einmal mehr eine der führenden US-amerikanischen Filmgesellschaften: Warner Bros. Entertainment. Seit Kurzem stehen insgesamt 13 populäre US-Serien wie "Two and a Half Men", "Gilmore Girls" oder "The Big Bang Theory" UPC Kunden auf Knopfdruck zur Verfügung.

Seit Kurzem gibt es bei UPC On Demand 13 beliebte Warner Serien-Hits auf Abruf. Alle Serien fasst UPC zur besseren Übersicht unter der Kategorie "TV-Serien" auf der On Demand Plattform zusammen. Jede Episode der jeweiligen Serien kann einzeln zu einem Entgelt zwischen Euro 0,98 und Euro 1,98 abgerufen und 48 Stunden lang nach Herzenslust so oft gesehen werden, wie man möchte. Bei durchschnittlich 20 Folgen pro Staffel erhöht UPC nach Verfügbarkeit aller Serien-Staffeln sein Angebot um rund 1.000 Titel. Damit bietet UPC insgesamt rund 6.500 verschiedene On Demand Inhalte, darunter Filme, Serien, Konzerte und TV-Inhalte von ORF, ATV, Red Bull und Discovery Channel an.

Folgende Serien stehen ab sofort bei UPC On Demand zur Verfügung:

Falling Skies

Fringe

Gilmore Girls

Gossip Girl

Two and a Half Men

Pushing Daisies

Shameless

Supernatural

The Big Bang Theory

The Closer

The Mentalist

The Middle

The Vampire Diaries

Weitere Informationen zu UPC Video on Demand unter http://ondemand.upc.at.

