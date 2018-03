Gewerkschaft vida gratuliert VCÖ zum 25-jährigen Bestandsjubiläum

Wien (OTS/ÖGB) - Die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida gratuliert dem VCÖ herzlich zu seinem 25-jährigen Jubiläum. "Ein gut ausgebauter und klimafreundlicher öffentlicher Verkehr ist die Basis eines wirtschaftlich erfolgreichen Landes mit hochwertigen Arbeitsplätzen für die Beschäftigten im Verkehrssektor. Das sind unsere Ziele. Der VCÖ ist bei der Weiterentwicklung der öffentlichen Mobilität in Österreich seit über zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer Partner", sagt der geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft vida, Gottfried Winkler.

Ein hochentwickelter, verlässlicher und erschwinglicher öffentlicher Verkehr sei zudem ein Grundpfeiler einer funktionierenden Daseinsvorsorge für die arbeitenden Menschen im Land. "Nicht umsonst benutzen hunderttausende Pendler - und es werden immer noch mehr -die umweltschonenden Öffis wie Bahn und Bus für ihren täglichen Weg zur Arbeit", so Winkler.

Der VCÖ habe mit seiner Arbeit maßgeblich zur Bewusstseinsbildung in punkto klimaschonendem öffentlichen Verkehr beigetragen und so eine Vorreiterrolle übernommen. "Auch in der österreichischen Verkehrspolitik seien die faktenbezogenen Beiträge des VCÖ aus seinen zahlreichen wissenschaftlichen Studien nicht mehr wegzudenken. Die Daten und Fakten des VCÖ haben oft Fehlentwicklungen aufgezeigt bzw. auf Fehlendes in der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur hingewiesen und so zum Umdenken bewogen, den Verkehr sicherer gemacht und nicht zuletzt so auch zu einer positiven Imageentwicklung der Beschäftigten im Sektor des öffentlichen Verkehrs beigetragen", unterstreicht Winkler.

