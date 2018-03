ASFINAG: Neues Linzer Rastplatz-Infosystem für LKW-Lenker ist in Betrieb

Nach Wien zeigt elektronisches System jetzt auch in Oberösterreich die freien Stellplätze an

Wien/Linz (OTS) - Das spezielle Service für Lkw-Lenker, das die ASFINAG im Herbst 2010 bereits im Raum Wien erfolgreich gestartet hat, ist nun auch im Großraum Linz im Vollbetrieb. Lkw-Lenker können dabei über Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) und besondere Hinweistafeln auf einen Blick erkennen, wo es freie Stellplätze für ihre Fahrzeuge gibt. "Ziel des Projekts ist es, Lkw-Lenkern Unterstützung dabei zu geben, rechtzeitig einen geeigneten Rastplatz anzusteuern, um die Ruhezeiten einhalten zu können", erklärt ASFINAG-Geschäftsführer Josef Fiala. Unnötiger Suchverkehr wird dadurch ebenfalls vermieden. Fiala: "Das System wird im Raum Wien bereits bestens angenommen und nützt unseren Kunden in vielfacher Hinsicht."

Zweisprachige Hinweisschilder

Nach außen hin sichtbar ist im Raum Linz natürlich nur ein Teil des Projektes, nämlich die Hinweisschilder an drei markanten Standorten. Die Tafen sind zweisprachig und so genannte Prismenwender, sodass je nach Belegung der Rastplätze angezeigt werden kann, ob noch Plätze verfügbar sind oder nicht. Montiert wurden diese bei der A 1 West Autobahn bei Ansfelden in Richtung Linz, bei der A 1 beim Voralpenkreuz in Richtung Wien und bei der A 8 Innkreis Autobahn bei Wels, ebenfalls in Richtung Wien. Im System eingebunden sind die Raststationen und Rastplätze Ansfelden Nord und Süd, Wels, Voralpenkreuz sowie Allhaming Nord und Süd. Gesamtkapazität: 282 Lkw-Stellplätze. Nach Ausbau der Verkehrsbeeinflussungsanlage Großraum Linz kann dann zusätzlich auch über Wechseltextanzeigen die verfügbare Stellplatz-Anzahl angezeigt werden.

Im Hintergrund ist aber modernste Technik am Werken. Die Steuerung der Hinweistafeln im Raum Linz erfolgt durch die Überwachungszentrale Wels, in der auch die per Video erfassten Informationen über den Auslastungsgrad der Rastplätze zusammenlaufen. Zusätzlich sind die Videokameras auch über die Homepage der ASFINAG abrufbar. Transportunternehmen haben dadurch die Möglichkeit, ihre Fahrer aktiv bei der Stellplatz-Suche zu unterstützen.

Projektstart war im Raum Wien

Mit der Inbetriebnahme des Linzer Systems stehen Lkw-Lenkern und Frächtern damit immer aktuelle Informationen über mehr als 1000 Lkw-Stellplätze zur Verfügung. Im Raum Wien sind dabei sechs Raststationen und acht Rastplätze rund um die Bundeshauptstadt eingebunden.

Am Ausbau des gesamten Stellplatz-Angebotes wird weiter auf Hochtouren gearbeitet. Vor allem durch das Rastplatz-Konzept der ASFINAG (zu den bestehenden 40 modernen Rastplätzen kommen noch etwa 40 weitere dazu) soll das Stellplatz-Angebot für Lkw und auch für Pkw deutlich erhöht werden. Derzeit stehen für Lkw entlang aller Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich bereits insgesamt 5800 Stellplätze zur Verfügung.

Rastplätze mit Lkw-Stellplatzinfo

Großraum Wien und Niederösterreich

A 1 West Autobahn

- Raststation St. Pölten

- ASFINAG Rastplätze Kesselhof/ Kirchstetten

A 2 Süd Autobahn

- Raststation Guntramsdorf

- ASFINAG Rastplätze Leobersdorf/ Triestingtal

A 4 Ost Autobahn

- Raststation Göttlesbrunn

A 21 Wiener Außenring Autobahn

- Raststation Alland

- ASFINAG Rastplatz Hinterbrühl

S 33 Kremser Schnellstraße

- ASFINAG Rastplätze Herzogenburg/ Inzersdorf

Großraum Linz/Wels

A 1 West Autobahn

- Raststation Ansfelden Nord/Süd

- ASFINAG Rastplätze Allhaming Nord/Süd

A 8 Innkreis Autobahn der A1 bei Ansfelden Richtung Salzburg

- Raststation Voralpenkreuz

A 25 Welser Autobahn

- Raststation Wels

