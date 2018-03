Neue Parkplatzbörse im gemeinnützigen Wohnbau

www.parkplatzboersewien.at

Wien (OTS) - In vielen Bereichen der Stadt besteht eine hohe Nachfrage nach Parkplätzen. Gleichzeitig gibt es ein Angebot, das oft vergessen wird. So verwalten die die gemeinnützigen Bauvereinigungen eine erhebliche Anzahl von KfZ-Abstellplätzen, wobei je nach Anlage Überkapazitäten bestehen, die derzeit nicht vermietet sind.

"Ich begrüße die Initiative der gemeinnützigen Bauträger Wiens sehr. Damit wird das Angebot an mietbaren Parkplätzen in der Stadt erhöht und erheblich attraktiviert", so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

"Mit www.parkplatzboersewien.at haben wir eine einfache, aber wirksame Internetplattform geschaffen, von der sowohl die WienerInnen als auch die PendlerInnen profitieren. Und besonders positiv: Die Erträge kommen dem gemeinnützigen Wohnbau zu Gute", so Dr. Klaus Baringer, Vorstand der Gesiba.

"Die gemeinnützigen Wohnbauträger in Wien sind der Garant für leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum. Wohnbauförderung und gemeinnütziger Wohnbau in Österreich sind ein europaweites Best-Practice-Modell", so Professor Dr. Herbert Ludl, Vorsitzender des Vorstands der Sozialbau AG und Vorsitzender der Landesgruppe Wien der gbv.

Da es sich in vielen Wohnhäusern oft nur um einen geringeren Anteil an unvermieteten Garagen oder Abstellplätzen handelt, wurde bisher immer wieder innerhalb der Wohnhausanlage und auch im näheren Umfeld für die Anmietung von Parkplätzen geworben, eine übergreifende Aktion hat jedoch bis dato gefehlt.

Jeder Interessent, egal ob WienerIn oder PendlerIn, kann nunmehr online über einen Stadtplan oder über Adress-Suche verfügbare Dauerparkplätze suchen und sich in der Folge direkt elektronisch an die jeweilige gemeinnützige Bauvereinigung wenden. Der Abschluss eines Mietvertrages kann dann schnell und unbürokratisch erfolgen.

Die parkplatzboersewien geht mit 20. Juni 2013 online. Zum Start haben sich 10 gemeinnützige Wohnbauunternehmen auf dieser Plattform zusammengeschlossen,

SOZIALBAU gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft

"Heimbau" Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H.

GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft "Neues Leben" reg. Gen.m.b.H.

Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.

Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft "Wien Süd" e.Gen.m.b.H.

ÖVW Österreichisches Volkswohnungswerk Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.

Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA Gesellschaft m.b.H.

"GSG" Gesellschaft für Stadtentwicklung und Stadterneuerung Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.

BAUHILFE Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.

die in Summe einen Pool von derzeit rund 6.400 Parkplätzen zur Anmietung anbietet. Es stehen Parkplätze im Freien, Garagenplätze sowie Paletten-Parkplätze zur Verfügung.

Die Bandbreite der monatlichen Miete beläuft sich von Euro 12,41 bis Euro 112,20, zumeist ist mit einer Monatsmiete von Euro 50,00 bis Euro 70,00 alles inklusive zu rechnen. Die Mietvertragsdauer beläuft sich auf mindestens sechs Monate, als Eröffnungsaktion der Plattform parkplatzboersewien ist für alle Vertragsabschlüsse bis 31. August 2013 das erste Monat gratis.

Die freien Parkplätze verteilen sich nach Bezirken wie folgt:

PLZ freie Plätze gesamt

1020 231

1030 192

1050 7

1060 35

1070 3

1090 17

1100 446

1110 992

1120 300

1140 55

1150 47

1160 108

1170 4

1190 2

1200 290

1210 1020

1220 1.949

1230 687

Rund 1.100 freie Parkplätze befinden sich somit im parkraumbewirtschafteten Gebiet, rund 5.300 freie Abstellplätze außerhalb des parkraumbewirtschafteten Gebietes.

Gemäß der Bauordnung für Wien und dem Wiener Garagengesetz entsteht bei Neu- und Zubauten sowie bei Änderung der Raumwidmung eine gesetzliche Stellplatzverpflichtung. Diese ist entweder durch Schaffung von Stellplätzen, sogenannten Pflichtstellplätzen, oder durch Entrichtung einer Ausgleichsabgabe an die Stadt Wien zu erfüllen. Im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus sind die Garagen nicht zu 100 % ausgelastet, die Gründe dafür sind mannigfaltig. Geändertes Nutzerverhalten bewirkt eine positive Veränderung des Modal Split, mehr und mehr Wege werden zu Fuß, per Fahrrad oder den Öffis zurückgelegt. Zum anderen investieren junge Familien zuerst in den Wohnraum, dann in ihre persönlichen Bedürfnisse.

Auch wenn in vielen Wohnhäusern oft nur ein geringer Anteil an Abstellplätzen frei steht, so ist die Plattform parkplatzboersewien in der Lage, derzeit rd. 6.400 freie Stellplätze den WienerInnen und Pendlern zur Vermietung anzubieten. Der parkplatzboersewien als Plattform zur gemeinsamen Bewirtschaftung von Stellplätzen kann jede gemeinnützige Wiener Bauvereinigung beitreten, auch andere Rechtsträger können sich gerne um Aufnahme in diese Plattform bewerben.

Die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Parkplätze kommen den Bewohnern der jeweiligen Wohnhausanlage zu Gute, da diese Erträgnisse entweder als Einnahmen in den Jahresabrechnungen ausgewiesen und den Instandhaltungsrücklagen zugeführt werden, oder allgemein im geförderten Wohnbau eingesetzt werden können.

So kann damit in der Folge zielgerichtet in die Erhaltung und Renovierung der Wohnhäuser investiert werden und unter Umständen im Einzelfall sogar eine sonst erforderliche Mietzinsanhebung entfallen.

