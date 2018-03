Gimborn: NÖ macht Kunst & Kultur für alle leistbar

Naderer: NÖ Wohnbauförderung hin zu einem dualen System entwickeln

St. Pölten (OTS) - Zum Thema Kultur hatte sich gestern am späten Abend in der Budgetdebatte des NÖ Landtages Dr. Gabriele Von Gimborn zu Wort gemeldet.

Sie strich die Anstrengungen des Landes im Bereich Wissenschaft, Kunst und Kultur hervor: "Da ist Niederösterreich ein wirkliches Vorzeigeland". Mit der Familienkarte und den NÖ Card ist es gelungen, breite Schichten hin zu Kunst und Kultur zu bewegen, da Kunst und Kultur erst mit diesen Karten für viele leistbar geworden ist. Dennoch so Gimborn müssten auch Fragen gestellt werden, etwa die Frage, wo im Budget die Relationen sind, wenn für Kunst und Kultur 117 Millionen veranschlagt sind, für öffentliche Sicherheit aber nur 32 Millionen? Das zu hinterfragen sei, so Von Gimborn, umso berechtigter, als nach Umfragen die wichtigsten Anliegen der Bevölkerung Sicherheit, Bildung und Gesundheit sind.

Der vom Team Frank Stronach gestellte Landtagsabgeordnete Walter Naderer, beschäftigte sich in seiner heutigen ersten Wortmeldung zur Budgetdebatte auch mit der Wohnbauförderung.

Naderer: Eine Förderung ist immer zu hinterfragen, ist sie immer noch treffsicher? Ist sie eine Hilfe für den Förderweber und sind Lenkungseffekte ökonomisch, ökologisch und sozial. Wenn diesen Ansprüchen möglichst breit gestreut entsprochen wird, ist die Förderung ein echtes Erfolgsmodell."

An ein interessantes Phänomen erinnerte Naderer in diesem Zusammenhang, nämlich an das Lobbying aus den verschiedensten Blickwinkeln heraus: Baubranche, Baunebengewerbe, Finanzbereich, Investoren etc. Naderer: "Und dann gib es ja auch noch machpolitische Einflussspähen im gemeinnützigen Wohnbau, wo es ja angeblich egal ist, welches Parteibuch man hat, wenn man zu einer Wohnung kommen will."

Die Gretchenfrage die sich dabei für Naderer stellt lautet: "Wollen wir das wirklich alle?" Und Naderer gibt den Abgeordneten von ÖVP und SPÖ gleich auch die Antwort: "Sie ja, wir nicht! Zusammengefasst heißt das für Naderer, "dass wir heute eine Objektförderung haben, die zu 100% lenkbar ist". Aber es müsse, so der Landtagsabgeordnete bei der Wohnbauförderung zu einem Umdenken hin zu einem dualen System kommen: "Wir brauchen zusätzlich die Subjektförderung, die den grundbuchwirksamen Erwerb von bestehender Bausubstanz fördert. Für eine Subjektförderung hat sich übrigens seinerzeit ja schon der von der ÖVP gestellte Finanzlandesrat Edmund Freibauer eingesetzt."

Eine weitere wesentliche Forderung des Abgeordneten zum Thema Wohnen lautet: "Reduzierung der Zinsuntergrenzte bei auch schon bestehenden Bauspardarlehen von 3 Prozent auf 2,5!" Das, so Naderer treffe die Banken kaum, reduziere die monatliche Belastung der Darlehensnehmer aber enorm. "Das durch die Zinsreduzierung den Familien zur Verfügung stehende Geld würde sofort wieder in den Konsum gehen - eine nicht unerhebliche Summe bei derzeit 600.000 Bauspardarlehen", wie Naderer vorrechnet.

Naderer ruft noch ein paar ideologischen Thesen zum Wohneigentum in Erinnerung:

SPÖ und Grüne sagen: "Eigentum verdirbt den Charakter!"

Die ÖVP erklärt ihren gut situierten Eliten: "Eigentum ist nützlich, wenn es Rendite durch Vermietung abwirft!"

Wir vom Team Stronach meinen: "Eigentum zu schaffen ist wichtig, damit man es hat, wenn man es wirklich - z.B. in der Pension zum leistbaren Wohnen - braucht!"

