FPÖ-Leyroutz fordert Auflösung des Zukunftsfonds zur Krisenbewältigung am Arbeitsmarkt

Klagenfurt (OTS) - "Wie viele zusätzliche Arbeitslose muss Kärnten noch verzeichnen, damit die neue Links-Koalition endlich munter wird", meldet heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, Kritik an den untätigen Landesregierungsmitgliedern an. Landeshauptmann Peter Kaiser ist aufgefordert ein Maßnahmenpaket für die betroffenen 600 Alpine-Mitarbeiter sowie zur weiteren Belebung des Arbeitsmarktes auf den Tisch zu legen. "Die Finanzierung soll über den Zukunftsfonds laufen", schlägt Leyroutz die Rückführung des Zukunftsfonds in das Landesbudget vor. Wobei die finanziellen Mittel zur Schuldentilgung als auch zweckgebunden für die von den Pleiten betroffenen Mitarbeiter in Arbeitsstiftungen sowie zur Stärkung des Arbeitsmarktes in Kärnten verwendet werden sollen.

Immer mehr Existenzen würden auf dem Spiel stehen und es sei zu bedenken, dass der Zukunftsfonds durch die Zinsentwicklung ständig an Wert verliere. "Das Dogma, 'wir tasten den Zukunftsfonds nicht an', wurde lange genug beschwört. Die Wirtschaftskrise macht nämlich auch vor Kärnten nicht Halt", so Leyroutz, der LH Kaiser ausrichtet:

"nichts ist schlimmer in dieser Situation als eine tatenlose Regierung, die ausschließlich "Schönwetterreden" zum Besten gibt." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272