Grüne Josefstadt: Fahrradbügel vor dem Kindergarten Josefstädter Straße rasch aufstellen

Wien (OTS) - "Schlussendlich hat doch die Vernunft gesiegt. Unser Antrag zur Aufstellung neuer Radbügel wurde mehrheitlich beschlossen", berichtet Doris Müller, Klubvorsitzende der Grünen Josefstadt. "Jetzt liegt es an Bezirksvorsteherin Mickel, dafür zu sorgen, die neuen Bügel so schnell wie möglich aufstellen zu lassen und nicht erst am St. Nimmerleinstag! ", so Müller weiter.

Bei zahlreichen beschlossenen Anträgen zur Verbesserung des Radverkehrs versucht Mickel die Umsetzung zu verhindern oder zu verzögern. "Bei den Radbügeln vor dem Kindergarten wird keine Verzögerung gelingen, dafür werden wir Grüne sorgen!", schließt Müller und fordert Mickel auf, die Aufstellung der Bügel unverzüglich in Auftrag zu geben.

