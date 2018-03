Hochwasser 2013: Saint-Gobain Österreich hilft beim Wiederaufbau

Wien (OTS) - Die Opfer der Jahrhundertflut brauchen vor allem eines:

Schnelle Hilfe. Deshalb unterstützen die Saint-Gobain Unternehmen Isover, Rigips und Weber jetzt betroffene Familien. Mit Baustoffen im Wert von 70.000 Euro können zerstörte Häuser rasch wieder auf Vordermann gebracht werden.

Der Regen ist weg, die Katastrophe bleibt. Tausende Familien stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. In den betroffenen Gebieten wird alles versucht, um Aufräumarbeiten und Wiederaufbau so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Genau da ist schnelle und effektive Hilfe gefragt!

Die Unternehmen von Saint-Gobain Österreich unterstützen deshalb das Rote Kreuz beim Wiederaufbau der überfluten Ortschaften. Von Gipskartonplatten über Mineralwolle und Putze bis zu Abdichtungen stellen ISOVER, RIGIPS und WEBER Baustoffe für schwer getroffene Familien zur Verfügung.

Das breite Saint-Gobain Produktportfolio und weitreichende Know-how der Unternehmen leistet somit einen aktiven und unbürokratischen Beitrag dazu, dass beschädigte Häuser so rasch wie möglich wieder bewohnbar gemacht werden. Besonders in Bereich Renovierung und Modernisierung bieten die Unternehmen mit innovativen und zugleich einfachen Systemlösungen einen Mehrwert für alle Baubeteiligen, damit das Eigenheim so bald wie möglich wieder bewohnt werden kann.

Die gespendeten Baustoffe werden mit Hilfe von Team Österreich und des Roten Kreuz österreichweit, punktgenau dort verteilt, wo sie gebraucht werden.

