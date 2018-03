Die beste Musik LIVE: "Hurts" auf der Ö3-Bühne beim Donauinselfest 2013

Plus: Anreisetipps aus der Ö3-Verkehrsredaktion

Wien (OTS) - Zehn Top-Acts an zwei Tagen - das Line-Up für die Ö3-Bühne am Donauinselfest (21. & 23. Juni) ist einmal mehr großartig. Chartstürmer, Rockstars und Publikumslieblinge haben sich angesagt, heute wurde im Ö3-Wecker der letzte Act bekannt gegeben:

Hurts macht das Ö3-Line-Up am Sonntag komplett. Theo Hutchcraft und Adam Anderson sind das im Moment angesagteste britische Synthie-Pop-Duo aus Manchester. Ihre Erfolgsstory begann 2010 mit dem Smash-Hit "Wonderful Life", gefolgt von "Stay" noch im selben Jahr. Das aktuelle Album "Exile" schaffte es 2013 auf Anhieb wieder unter die Top 5 der "Ö3 Austria Top40 - AlbumCharts".

Die Ö3-Bühne rockt - so viel ist sicher: Neben Hurts werden Leslie Clio, Rea Garvey, Amy Macdonald, Wax und DJ Antoine für unvergessliche Konzerthighlights zum 30-jährigen Jubiläum des Donauinselfestes sorgen. Aber auch deutschsprachige Chart-Stürmer wie die Sportfreunde Stiller, Julian Le Play, Christina Stürmer und Philipp Poisel sind mit dabei.

Das Ö3-Programm im Detail

Freitag, 21. Juni 2013

Julian Le Play 18:10 Uhr

Leslie Clio 19:10 Uhr

Rea Garvey 20:15 Uhr

Amy Macdonald 21:40 Uhr

Sportfreunde Stiller 23:00 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2013

Christina Stürmer 17:30 Uhr

Philipp Poisel 18:40 Uhr

Wax 20:00 Uhr

Hurts 21:20 Uhr

DJ Antoine 22:40 Uhr

Durch das Programm auf der Ö3-Bühne führen an beiden Tagen die Ö3-Moderatoren Thomas Kamenar und Elke Lichtenegger, für den richtigen Sound sorgt Ö3-DJ Tobi Rudig.

Das Donauinselfest 2013 im Hitradio Ö3

Guten Morgen Donauinsel! Der "Ö3-Wecker" sendet zum Auftakt des größten Open-Air-Festival Europas am Freitag, 21. Juni live von der Donauinsel. Andi Knoll, Sandra König und Sigi Fink melden sich vom Ö3-Weckerstudio direkt bei der Ö3-Bühne. Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer berichtet am Freitag und am Sonntag live vom Donauinselfest 2013. Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert an allen Veranstaltungstagen über die detaillierte Verkehrssituation rund um das Donauinselfest. Ö3-Meteorologe Christian Huhndorf meldet sich ebenfalls von der Donauinsel und wirft einen Blick auf das Festival-Wetter.

Anreisetipps der Ö3-Verkehrsredaktion

Anreise mit dem Auto

Es gibt kaum Parkgelegenheiten rund um die Donauinsel und die wenigen Parkplätze sind bald ausgelastet, z.B. in der Arbeiterstrandbadstraße oder in der Donauturmstraße. Wer mit dem Auto etwa aus einem anderen Bundesland anreist, parkt am besten im weiteren Umkreis in der Nähe einer U-Bahn-Station oder in einer der "Park and Ride Anlagen", beispielsweise in Hütteldorf, Siebenhirten, Erdberg oder Leopoldau. Das letzte Stück kann man dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen. Wer im 2. oder im 20. Bezirk parkt, darf nicht auf die Kurzparkzone vergessen! Am Freitag ist von 9.00 bis 22.00 Uhr ein Parkschein notwendig!

Zufahrtswege zur Donauinsel dürfen nicht verparkt werden und sind Einsatzfahrzeugen vorbehalten. Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge werden rigoros abgeschleppt!

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Folgende Linien bringen die Besucherinnen und Besucher zur Donauinsel:

- die U1 bis zur Station "Donauinsel"

- die U6 bis zur Station "Handelskai" oder "Neue Donau" - von dort gibt es eine Fußwegverbindung zur Donauinsel

- die U2 bis zur Station "Donaustadtbrücke" - von hier sind es allerdings etwa drei Kilometer bis zur Reichsbrücke

- die Schnellbahn bis zur Station "Handelskai"

- die Straßenbahnlinien 31 und 33 bis zur Station "Floridsdorfer Brücke"

Alle U-Bahn-Linien fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag die ganze Nacht durch, bis 01:30 Uhr in kürzeren Intervallen. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es keinen durchgängigen Nachtbetrieb, die U-Bahn fährt bis kurz nach 1:00 Uhr.

Bei den ÖBB sind die Schnellbahnlinien S1, S3, und S9 mit zusätzlichen Zügen ab der Station "Handelskai" unterwegs. Außerdem fahren in der Nacht die Schnellbahnzüge auf der Vorortelinie (S45) zwischen Heiligenstadt und Hütteldorf bis 2:25 Uhr und auf der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling bis ca. 2:45 Uhr im Halbstundentakt.

Die Ö3-Verkehrsredaktion rät jedenfalls, das Auto stehen zu lassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Die beste Musik auf einer Bühne - der Ö3-Bühne beim Donauinselfest -der Eintritt ist frei! Mehr Informationen gibt es online auf http://oe3.ORF.at.

