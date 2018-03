Chic Outlet Shopping® startet seine neue "Globalista"-Kampagne mit Mary McCartney als Fotografin und Regisseurin - mit dabei: Julia Restoin Roitfeld und Milla Jovovich

London (ots/PRNewswire) - Kommen Sie diesen Sommer in die Welt von Chic Outlet Shopping(R) -Europas

beliebtestem Reiseziel für Luxus-Shopping, wo Mode und Tourismus sich begegnen.

Chic Outlet Shopping(R), die Reihe von Luxus-Outlet-Villages von Value Retail, hat seine neue Sommerkampagne "Globalista" gestartet, die Liebhaber von Reisen, Mode und luxuriösen Shopping-Reisezielen gleichermassen ansprechen soll.

Als Teil der Kampagne hat Chic Outlet Shopping(R) einen einzigartigen Film geschaffen: Regie führte dabei die weltberühmte Fotografin Mary McCartney und als Schauspielerinnen waren internationale Style-Ikonen vertreten - die amerikanische Modelgrösse und Schauspielerin Milla Jovovich und die künstlerische Leiterin Julia Restoin Roitfeld.

Der Kurzfilm bietet einen Einblick in die Welt der glamourösen "Globalistas" - anspruchsvollen Weltreisenden, die rund um den Globus nach Mode shoppen - bei ihrer Entdeckungsfahrt durch die Chic Outlet Shopping(R) Villages und zu den fantastischen Sehenswürdigkeiten einer der angesagtesten Städte Europas.

Sehen Sie den Film unter ChicOutletShopping.com/globalista

und werfen Sie einen

Blick hinter die Kulissen bei den Dreharbeiten mit Making-of-Szenen von Milla und Julia. Lesen Sie exklusive Interviews mit den beiden Hauptdarstellerinnen, in denen sie ihre Reise-Essentials und ihre Lieblingsmarken in den Chic Outlet Shopping(R) Villages verraten.

Der weltweit führende Kofferhersteller Samsonite(R) hat sich für die Kampagne mit Chic Outlet Shopping(R) zusammengetan, um einige aufsehenerregende Kunstinstallationen rund um das Thema Reise zu kreieren. Klassische Samsonite-Gepäckstücke werden hierfür von internationalen Künstlern individuell umgestaltet und als Installationen in den neun Shopping Villages ausgestellt. Ausserdem verlost Chic Outlet Shopping(R) zehn Sets mit Samsonite-Gepäckstücken sowie Geschenkkarten im Wert von 2.000 EUR, die im Village eingelöst werden können.

Geleitet wurde die "Globalista"-Kampagne vom vormaligen Fashion Director von Wallpaper* und jetzigen Artistic Director von Value Retail, Kim Andreolli.

Die Würdigung der "Globalista" setzt sich in den Villages selbst fort: Jedes einzelne davon wartet die Sommermonate über mit einer Reihe unwiderstehlicher Werbeaktionen, exklusiver Veranstaltungen und Aktivitäten auf. Erleben Sie die Welt der Chic Outlet Shopping(R) Villages und gönnen Sie sich einen abenteuerlichen Aufenthalt in einem der Top-Reiseziele Europas, wo spannende Entdeckungen, das absolut Unerwartete und reines Entzücken sich zu einem wahrhaft einzigartigen Shoppingerlebnis vereinen.

Das Fidenza Village bei Mailand feiert seine zehnjährige Leidenschaft für Mode und Tourismus in all ihren Facetten - von neuen Designern und Kunst bis zu regionaler Kultur und traditioneller gehobener Küche. Auch die beiden Chic Outlet Shopping(R) Villages in Spanien lassen sich von den Regionen inspirieren, in denen sie liegen: Das Las Rozas Village bei Madrid startete eine "Spain Makes"-Popup-Boutique, die aufstrebende örtliche Designer vorstellt; im La Roca Village heisst man derweil den Sommer mit einem Marktplatz im "Zigeuner"-Stil und Livemusik jeden Freitag willkommen.

Bei den Feierlichkeiten im Bicester Village steht die individuelle Gestaltung im Vordergrund: In der neu eröffneten "Zatchels"-Popup-Boutique erhalten Besucher Gelegenheit, ein klassisches britisches Accessoire nach eigenen Vorgaben zu gestalten. Ausserdem lockt ein einmaliges interaktives Cotswolds-Cottage. Die beiden deutschen Chic Outlet Shopping(R) Villages würdigen während der "Globalista"-Kampagne die drei Grundpfeiler Europas mit speziellen Aktivitäten und kulinarischen Köstlichkeiten - inspiriert von Italien, Grossbritannien und Deutschland. Das La Vallée Village in der Nähe von Paris lädt seine Gäste dazu ein, sich in der unkonventionellen Atmosphäre der VIP-Lounge zu entspannen und sich von den köstlichen Aromen im Popup-Teehaus "Palais des Thés" verwöhnen zu lassen. Im Maasmechelen Village können sich die Besucher mit Strassenmärkten, einer Huldigung an den klassischen Vespa-Roller und neueröffneten Boutiquen Appetit holen, um anschliessend die traditionelle italienische Küche im Popup-Restaurant Antica Corte Pallavicina Garden zu geniessen.

"Chic Outlet Shopping(R)ist eines dieser luxuriösen Einkaufserlebnisse, denen man einfach nicht widerstehen kann. Es hat mir wahnsinnig viel Spass gemacht, an der Kampagne mitzuwirken, und die Zusammenarbeit mit Mary McCartney war einfach grossartig; eine kreative und passionierte Urgewalt mit einem unbestechlichen Blick und einem immensen Vorrat an Energie."

Milla Jovovich

"Ich fand es sagenhaft spannend, dass man mich darum gebeten hat, ein Teil der Globalista-Kampagne für Chic Outlet Shopping(R)zu sein. Mary McCartney war eine echte Inspiration und das Village war ein perfekter Tummelplatz für Fashionistas auf der Suche nach Luxus. Ich bin sogar selbst dazu gekommen, etwas shoppen zu gehen..."

Julia Restoin Roitfeld

"Das war meine dritte Zusammenarbeit mit Chic Outlet Shopping(R)und ich bin überglücklich, dass ich die Globalista-Sommerkampagne leiten durfte. Es war einfach grossartig, wieder in den Villages zu sein und mit einem tollen Team und solch hochkarätigen Botschafterinnen arbeiten zu können."

Mary McCartney

Über Chic Outlet Shopping(R)

Chic Outlet Shopping(R) ist eine Reihe von luxuriösen Outlet-Villages von Value Retail, dem einzigen Unternehmen, das sich eigens auf die Entwicklung und den Betrieb von luxuriösen Outlet-Shopping-Villages spezialisiert hat. Die neun Villages beherbergen aktuell mehr als 900 Boutiquen und bieten das ganze Jahr hindurch die authentischen Kollektionen führender Luxusmode- und Lifestylemarken aus der vorangegangenen Saison, mit Nachlässen von bis zu 60 % auf den empfohlenen Ladenpreis - mitunter sogar noch mehr.

Sie sind von einigen der beliebtesten Gateway-Städte Europas und Chinas aus leicht zu erreichen - London, Dublin, Paris, Madrid, Barcelona, Mailand, Bologna, Brüssel, Antwerpen, Köln, Frankfurt, München sowie bald auch Suzhou bei Shanghai. Die Villages haben sich zu einem Synonym entwickelt für Haute Couture, erstklassigen Service und Gastfreundlichkeit, beliebte Veranstaltungen rund ums Jahr und ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch ihre Lage in Regionen von hohem kulturellem und historischem Rang sind die Villages selbst bereits zu internationalen Touristenattraktionen avanciert.

Nun hat Value Retail vor, seine unverwechselbaren Chic Outlet Shopping(R) Villages auch nach China zu bringen: Das erste Village -Suzhou Village(TM) - liegt im historischen Suzhou, rund 80 km westlich von Shanghai. Wie die anderen Villages auch, soll Suzhou Village(TM) sich durch sein Angebot an internationalen Luxusmode- und Lifestylemarken auszeichnen sowie durch Dienstleistung auf höchstem Niveau.

