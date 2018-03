"Tränen gelacht", "Sommerfrische", "Innovation.Leben" u.a.m.: mit Ö1 durch den Sommer

Wien (OTS) - Ende Juni starten in Ö1 zahlreiche Sommerserien -vorgestellt werden u.a. berühmte Paare der Literaturgeschichte, Protagonisten des jüdischen Humors oder neue soziale Initiativen. Detaillierte Informationen zu den Ö1-Sommerserien sind im Internet unter presse.orf.at abrufbar.

"Tränen gelacht" ab 30.6.

Protagonisten des jüdischen Humors stellt "Contra" (So, 22.05 Uhr) in der Sommerserie "Tränen gelacht" von 7.7. bis 25.8. vor - mit den Wiener Comedian Harmonists (7.7.), Georg Kreisler (14.7.), Gerhard Bronner (21.7.), Wolfram Berger (28.7.) u.a. Zum Auftakt der Reihe gibt es schon am 30.6. einen akustischen Rundgang durch die Ausstellung "Alle Meschugge".

Berühmte Paare der Literaturgeschichte in den "Tonspuren" ab 1.7.

Die "Tonspuren" (Mo, 21.00 Uhr) widmen sich im Sommer berühmten Paaren der Literaturgeschichte. Im Juli werden Anton Tschechow und Olga Knipper (1.7.) porträtiert, Maria Kodama und Jorge Luis Borges (8.7.), Arthur Schnitzler und Clara Katharina Pollaczek (15.7.), Oscar Wilde und Constance Mary Lloyd (22.7.) und Lew Tolstoi und Sofja Tolstaja (29.7.).

Ö1 Hörspielsommer mit Martin Esslin (ab 2.7.), Klaus Schöning (ab 23.7.) und "Über die Länder" ab 6.7.

Das "Hörspiel-Studio" (Di, 21.00 Uhr) stellt im Juli und August zwei Persönlichkeiten vor, die das Genre Hörspiel neu definiert haben: "Diesseits des Absurden" ist ein dreiteiliges Gespräch mit dem Theater- und Hörspielmann Martin Esslin (2., 9. und 16.7.) und in vier Teilen untersucht Klaus Schöning, Begründer des sogenannten "Neuen Hörspiels" und des Studios für Akustische Kunst beim Westdeutschen Rundfunk, "Die vier Elemente der akustischen Kunst" (23., 30.7. und 6., 13.8.) - welchen Niederschlag fanden und finden die einzelnen Elemente in der Kunst, vornehmlich in der Musik und in der Ars Acustica?

Die "Hörspiel-Galerie" (Sa, 14.00 Uhr) begibt sich im Juli und August "Über die Länder" und präsentiert signifikante Produktionen aus den Landesstudios. Den Auftakt macht am 6.7. Ladislav Mnackos satirische Groteske "Tschistka" mit Irina David, Jürgen Wilke, Adolf Lukan u.a. (Burgenland). Weitere Stationen sind: "Oben im Wald bei diesen Leuten" (13.7., Oberösterreich), "Promotion" von Franz Buchrieser (20.7., Steiermark.), "Der Selige" von Hermann Bahr (27.7., Wien), "Die Fundamentalisten" von Günther Schatzdorfer (3.8., Salzburg), "Im Herbst" von Bernhard C. Bünker (10.8., Kärnten), "Protokollaufnahme" von Hermann Gail (17.8., Niederösterreich), "Komödie vom deutschen Heimweh" von Robert Schneider (4.8., Vorarlberg) und "Das Schottenschlössel" von Otto Grünmandl mit Dietmar Schönherr, Otto Grünmandl, Mathias Krug, u.a. (31.8. Tirol).

"Create your World" ab 4.7.

Auf dem Sendeplatz von "Synchron" (Do, 16.40 Uhr) präsentiert Xaver Forthuber im Sommer in der Reihe "Create your World" alle Preisträger/innen des Prix Ars Electronica 2013, Bestandsaufnahmen und Schlüsselmomente aus der über 30-jährigen Projektgeschichte sowie Reflexionen über das Thema des diesjährigen Festivals "Total Recall" oder die Frage nach der Zukunft von Gedächtnis, Erinnerung und Bewusstsein im Zeitalter von Aufmerksamkeitsökonomie, Informationsexplosion und künstlicher Intelligenz.

"Gedanken" mit Erich Lessing, Maja Haderlap u.a. ab 7.7.

In der Sommerpause von "Café Sonntag" (So, 9.05 Uhr) machen sich acht Zeitgenoss/innen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur zu einem Thema ihrer Wahl "Gedanken". Zum Auftakt spricht am 7.7. der Fotograf Erich Lessing über seine Arbeit. Weiters kommen zu Wort: Maja Haderlap (14.7.), Erwin Wurm (21.7.), Markus Gauß (28.7.), Daniel Elber (4.8.), Thomas Rietzschel (11.8.), Klaus-Felix Laczika und Gerhard Tucek (15.8., 14.05 Uhr), Alfred Komarek (18.8.) und Ursula Pia Jauch (25.8.).

"Sommerfrische mit Wolfgang Schlag" ab 7.7.

Während das Ö1-Quiz (So, 13.10 Uhr) pausiert, lädt Wolfgang Schlag zur "Sommerfrische": "Durch das Italien der Dichter und Cantautori" (7.7.) geht es mit dem Zug vorbei an Bahnhofsvorstand und Sänger Gianmaria Testa bis nach Neapel mit Franz Liszt. Prag, St. Petersburg, Amsterdam sind u.a. die Stationen des zweiten Teils "Von Prag nach St. Petersburg mit Vladimir Nabokov und Andras Schiff" (14.7.) mit Musik von Dimitri Schostakovitch, Jacques Brel und Andras Schiff. In "Entlang der Cote d'Azur" (21.7.) erzählt George Brassens über seine Heimatstadt, den Fischerort Sete und Jean Giono beschreibt die Camargue und in "Von Laibach bis Dubrovnik, von Tallin bis Dublin" (28.7.) werden Arvo Pärt und die Band Lunasar begleitet.

"Innovation.Leben" zeigt Bürgerengagement ab 15.7.

Im März hat Ö1 im Rahmen des Jahresschwerpunktes "Open Innovation" die Hörer/innen zu "Innovation.Leben - Was wir senden, liegt bei Ihnen" eingeladen: Menschen, Gruppen, Netzwerke oder Communities sollten nominiert werden, die sich sozial engagieren und somit neue soziale Initiativen setzen oder gesellschaftliche Probleme beseitigen helfen. 370 spannende Projekte aus allen Teilen Österreichs wurden eingereicht. Ab 15.7. stellt in während der Sommerpause von "Digital.Leben" (Mo bis Do, jeweils 16.55 Uhr) die Serie "Innovation.Leben" 27 Initiativen vor. Mehr dazu unter oe1.ORF.at/openinnovation.

