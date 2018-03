Aufnahme in den Malteserorden: Zwei Ritter geloben lebenslang Armut, Keuschheit und Gehorsam

Wien/Heiligenkreuz (OTS) - Erstmals seit 12 Jahren findet am Samstag, 22. Juni, 10 Uhr in der Stiftskirche in Heiligenkreuz im Rahmen einer Hl Messe wieder eine Professfeier im Großpriorat Österreich statt. 600 Gäste haben sich angemeldet um bei dem traditionellen Ritual dabei zu sein. Zusätzlich werden 15 Kandidaten in den Orden aufgenommen und 41 in die Hilfswerke.

Die Professen der Malteser

Nach drei Jahren der Vorbereitung in zeitlichen Gelübden geloben die beiden Kandidaten Dr. Ludwig Call und Gottfried Kühnelt-Leddhin die ewigen Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Durch die Feierliche Profess werden sie Religiose im Sinne des Kirchenrechts und tragen die Bezeichnung Fra' vor ihrem Namen. Die Profess wird der Delegierte Bailli Fra' Ludwig von Hoffman-Rumerstein in Vertretung des Großmeisters Fra' Matthew Festing entgegennehmen. Weltweit gibt es im Malteserorden 60 Professen. Aus ihrer Mitte wird in Rom vom Großen Staatsrat der Großmeister des Ordens auf Lebenszeit gewählt.

Zeremonie der Traditionen

Während der Hl. Messe mit Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari legen die Professritter nach traditionellem Ritual in einem Zwiegespräch Gürtel und Sporen an, erhalten Schwertschläge auf die Schulter, ein neues Kirchengewand und sprechen die Profess aus. Sie sind nicht zu einem Leben in klösterlicher Gemeinschaft verpflichtet, jedoch zum Gebet, dem täglichen Besuch der Hl. Messe und zu Werken der Barmherzigkeit.

Ebenso werden 15 Anwärter in den Orden aufgenommen sowie weitere 41 ehrenamtliche Mitglieder in die Hilfswerke des Ordens, den Malteser Hospitaldienst Austria (MHDA) und den Malteser Alten- und Krankendienst (MAKD). Der Aufnahme ging eine intensive einjährige Ausbildung im Bereich Erste-Hilfe, Pflege und Sanitätstechnik voraus. "Die neuen Mitglieder versprechen im Geist der acht Seligpreisungen, den Glauben zu leben und aktiv den Kranken und Bedürftigen zu helfen und stellen eine große Bereicherung für den Orden und die Gesellschaft da," so Norbert Salburg-Falkenstein, Prokurator der Malteser in Österreich.

Die MALTESER unterstützen durch ihre humanitäre Hilfe über 15 Millionen notleidende Menschen in 120 Ländern weltweit, unabhängig von deren Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung. Das Leistungsspektrum beinhaltet persönliche Betreuungs-, Alten- und Krankendienste für kranke und behinderte Menschen, regelmäßige Wallfahrten, die Arbeit mit Menschen ohne festen Wohnsitz, Ambulanzeinsätze, Krankentransporte, Rettungs- und Notarztdienste sowie internationalen Katastrophenschutz und Aufbauhilfe. In Österreich arbeiten derzeit insgesamt 1.800 Malteser in den einzelnen Werken des Malteserordens. Namentlich hierzu zählen der Malteser Hospitaldienst Austria, der Malteser Alten- und Krankendienst, der Malteser Betreuungsdienst, der Aids-Dienst Malteser, die Johannesgemeinschaft, das Haus Malta, der Malteser Care-Ring und die Rumänien- und Medikamentenhilfe. Die christlichen Werte und die humanitären Prinzipien der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bilden die Grundlage der Malteser Arbeit.

