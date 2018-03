Österreichische Kunst präsentiert sich in Südtirol

Kulturministerin Dr. Claudia Schmied und die Südtiroler Landesrätin Dr. Sabina Kasslatter-Mur eröffnen die Ausstellung "Desiring the Real" in Bozen und Meran.

Wien (OTS/BMUKK) - "Desiring the Real" ist eine vom Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur organisierte und kuratierte Ausstellung. Gezeigt werden Werke von KünstlerInnen, die in den vergangenen Jahren für die Kunstsammlung der Republik Österreich ("Artothek") angekauft wurden, ergänzt durch Leihgaben. Nach Stationen in Belgrad, Mexico City, Guanajuato, Havanna, Culiacan und Zagreb, ist die Ausstellung bis 22. September 2013 in Bozen und Meran zu sehen.

Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 21. Juni 2013 um 18 Uhr bei Kunst Meran durch Kulturministerin Dr. Claudia Schmied und Dr. Sabina Kasslatter-Mur, Südtiroler Landesrätin für Bildung und deutsche Kultur. Die Ausstellung kann vom 22. Juni bis 8. September 2013 bei Kunst Meran und vom 22. Juni bis 22. September 2013 im Museion in Bozen besucht werden.

"Kunst ist Medium der Begegnung. Die internationale Vermittlung junger, österreichischer Kunst ist einer der großen Schwerpunkte und Zielsetzungen meiner Kulturpolitik", so Bundesministerin Dr. Claudia Schmied. "Mir ist es wichtig, junge österreichische Künstlerinnen und Künstler international zu positionieren, sie bekannt zu machen und sie zu vernetzen. Die Ausstellung Desiring the Real leistet dazu einen wichtigen Beitrag."

Im Rahmen von "Desiring the Real" stellt das Museion in seinem Project Room zwei unveröffentlichte Projekte vor, die nacheinander gezeigt werden. Auf die Installation Phasenraum von Judith Fegerl (22. Juni bis 28. Juli 2013) folgt eine Intervention von Lepold Kessler (9. August bis 22. September 2013). Diesen, der jungen Kunst aus Österreich gewidmeten Schwerpunkt ergänzt das für die Medienfassade des Museion entwickelte Video "Decomposition" von Rainer Gamsjäger (Projektionen am 20., 21. und 23. Juli 2013, jeweils um 22 Uhr). Teil der Ausstellung ist darüber hinaus eine Performance des Tänzers und Choreographen Sebastian Prantl aus dem Programm des Festivals Tanz Bozen (in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Kulturinstitut, 23. Juli 2013, 18 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Mag. Raimund Lang

Pressesprecher

Tel.: +43 1 53120 5030

raimund.lang @ bmukk.gv.at

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/index.xml