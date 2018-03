Vladyka: Angespannte Lage am Arbeitsmarkt erfordert zusätzliche Anstrengungen in der Sozialpolitik

13 % der Österreicher sind arm oder armutsgefährdet

St. Pölten, (OTS/SPI) - Mehr als 330.000 Menschen in Österreich sind ohne Job, jeder Arbeitslose ist aber ein Arbeitsloser zu viel. Auch in unserem Bundesland ist die Arbeitslosigkeit leider gestiegen, 40.916 Menschen, die 10.985 Schulungsteilnehmer nicht mit eingerechnet, suchten im Mai 2013 eine Arbeitsstelle. Das ist ein Anstieg zum Vergleichsmonat des Vorjahres um 8,5 %. Die Armutsgefährdungsschwelle beträgt derzeit 1.066 Euro. Einkommensarm, also 'armutsgefährdet', sind in Österreich Personen, deren Haushaltseinkommen unter der haushaltsspezifischen Armutsgrenze liegt. Das sind in Österreich 13 % der Bevölkerung oder 1,051.000 Menschen. Davon leben in Österreich rund 5 %, das sind 431.000 Menschen, in manifester bzw. absoluter Armut. Damit erfordert die weiter angespannte Lage am Arbeitsmarkt zusätzliche Anstrengungen in der Sozialpolitik", so die Sozialsprecherin der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Christa Vladyka, im Zuge der Bugetdebatte im NÖ Landtag.

Die gestiegenen Lebensmittelkosten, beispielsweise bei Wohnen, Energie und Lebensmitteln, machen immer mehr Familien mit Kindern und vor allem AlleinerzieherInnen besonders zu schaffen. Kinder, die in armutsgefährdeten Haushalten aufwachsen, haben ungünstigere Entwicklungsbedingungen in schulischer und beruflicher Ausbildung, Freizeit und Interaktion in gleichaltrigen Gruppen. "Besondere Aufmerksamkeit müssen wir auch den Frauen, den AlleinerzieherInnen, den PensionistInnen und der Jugend schenken", so die SPNÖ-Sozialsprecherin weiter.

"Das Land Niederösterreich nimmt in vielen sozialen Bereichen seine Verantwortung wahr, beispielsweise im Zuge der Jugendwohlfahrt durch die Behebung von Notständen, von sozialpolitischen und familienpolitischen Maßnahmen bis hin zur Wohnbauförderung oder Schuldnerberatung. Leider bleiben aber trotzdem noch viele Menschen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben auf der Strecke. Ein Instrument der zahlreichen Maßnahmen um Armut zu bekämpfen ist die Bedarfsorientierte Mindestsicherung. Sie wurde in Niederösterreich an rund 12.000 Haushalte bzw. Personen ausbezahlt. Es konnte zwar eine Zunahme der Anträge festgesellt werden, parallel dazu gab es auch eine Verbesserung bei der Reintegration von MindestsicherungsbezieherInnen in den Arbeitsmarkt", so Vladyka.

"Ein weiterer, wesentlicher Bereich ist neben der Schuldnerberatung auch die Delogierungsberatung. Diese hilft dann, wenn Menschen durch ihre finanzielle Not oft auch in eine Situation geraten, wo ihnen auch noch der Entzug der eigenen vier Wände droht! Die ARGE Wohnungssicherung in NÖ zeigt auf, wo Hoffnungslosigkeit und Resignation die Menschen in die Beratungsstelle geführt hat. Wohnen ist ein wichtiges Grundbedürfnis und Basis für beinahe alle anderen Bereiche des Lebens. Ohne Wohnraum ist es schwierig, im Arbeitsleben zu bestehen, unmöglich, am Bildungssystem ausreichend teilzunehmen und schwierig, ein soziales Netzwerk zu erhalten. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, Wohnraum zu erhalten und zu sichern", so Vladyka abschließend.

