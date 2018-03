Erfolgreicher Abschluss der KV Verhandlungen Schienenbahnen: Fachverband hat die Gewerkschaft vida mit Zukunfts-Konzept überzeugt

Individuelle Arbeitszeitflexibilisierung anstatt starrer Pauschal-Lösungen

Wien (OTS) - Die Verhandlungen über die Arbeitszeitverkürzung im Eisenbahnbereich von 40 auf 38,5 Wochenstunden zwischen dem Fachverband der Schienenbahnen und der Gewerkschaft vida wurden heute mit der Unterschrift der beiden Obmänner positiv abgeschlossen. Nach zum Teil sehr schwierigen Gesprächsrunden und immer wieder angekündigten gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen, hat der Fachverband mit starken Inhalten überzeugt und einen zukunftsfähigen Vorschlag für beide Seiten vorgelegt. Fachverbands-Obmann KommR Dr. Thomas Scheiber hat in den Verhandlungen immer wieder auf den bestehenden und noch bis 2014 gültigen Vertrag verwiesen. In diesem ist eine generelle Arbeitszeitverkürzung nicht vorgesehen, sehr wohl aber eine Erhöhung der Reallöhne um 3,5 % per 1. Juli 2013. "Daran galt es sich zu orientieren, wir waren in den Gesprächen immer ein konstruktiver Sozial- und Verhandlungspartner und haben den aufrechten Vertrag nun für beide Seiten weiter entwickelt und damit eine optimale Lösung für unsere Mitglieder erarbeitet", zeigt sich Scheiber mit dem Verhandlungs-Ergebnis zufrieden.

Keine Pauschal-Lösung für heterogene Eisenbahn-Branche

Die Mitglieder des Fachverbandes der Schienenbahnen reichen vom Familienbetrieb im Waggon-Verleih über private Schienenbahnen bis hin zum großen Industrieunternehmen. "Wir sind allen Mitgliedern gegenüber verpflichtet. Arbeitszeitverkürzung ist keine mathematische Formel, wo unter dem Strich mehr Arbeitsplätze und/oder weniger Belastung für die Mitarbeiter in allen Unternehmen stehen", ergänzt Scheiber.

Die Vereinbarung der beiden Sozialpartner umfasst folgende Eckpunkte:

für die ÖBB wird die Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochenstunden im Kollektivvertrag vereinbart

die Regelung wird nach spätestens drei Jahren evaluiert und je nach Ergebnis sowie den vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst

alle anderen Mitglieds-Unternehmen haben die Möglichkeit, individuelle Lösungen im Rahmen von Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeitverkürzung zu beschließen; diese Möglichkeit ist vorerst auf fünf Jahre befristet

Fachverband der Schienenbahnen setzt Weichen für die Zukunft

Die kontinuierliche Sacharbeit des Fachverbandes hat sich ausgezahlt und war ausschlaggebend für den positiven Verhandlungsabschluss. Obmann Scheiber denkt nach der unterzeichneten Vereinbarung aber schon wieder an künftige Herausforderungen:

"Flexible Arbeitszeitmodelle - insbesondere für ältere Arbeitnehmer -sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitglieder. Daher haben wir auch hier die Installierung einer Expertengruppe vorgeschlagen, um erfolgsversprechende Modelle zu erarbeiten und zeitnah umzusetzen."

