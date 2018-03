"Grüezi Switzerland" - Travel Guide App die "Schwyzerdütsch" spricht

St. Gallen (ots) - "Do you speak Schwyzerdütsch?" Wenige Ausländer werden diese Frage bejahen. Die Schweizer Sprachvielfalt beeindruckt allerdings viele Reisende aus dem Ausland. Schliesslich vereint die Schweiz auf kleinem Raum vier offizielle Sprachen: Französisch, Italienisch, Rätoromanisch - und Schwyzerdütsch. Hinter diesem Sammelbegriff verbergen sich zahlreiche lokale Dialekte, die man in den deutschsprachigen Gegenden der Schweiz spricht. Für viele Schweiz-Besucher ein Kuriosum. Denn auch wenn sie Hochdeutsch sprechen, werden sie anfangs kaum ein Wort verstehen, wenn Schweizer unter sich kommunizieren.

Das lässt sich ändern: Die App "Grüezi Switzerland" bietet den ersten mobilen Schwyzerdütsch-Sprachführer in Form von situativ gegliederten Tondateien, damit die Kommunikation von Anfang an klappt.

Shopping & Dining Guide

Aber die App hat noch mehr zu bieten: Ein Brandfinder listet die wichtigsten Dienstleister im Bereich Shopping and Dining georeferenziert auf. "Insgesamt wurden rund 2000 verschiedene Anbieter recherchiert. Und unter den Gastronomie-Tipps finden sich neben Gourmet Tempeln auch Restaurants mit typischer Schweizer Küche", erklärt Pasquale de Sapio, Geschäftsführer der Firma Spherix AG. Sightseeing- und Freizeit-Angebote bieten ausserdem als Bonus zu jeder Destination eine Liste von Webcams, die einen virtuellen Einblick in Echtzeit vermitteln. Insgesamt ein Rundumsorglos-Paket für Urlauber, Neu-Schweizer und solche, die es werden wollen.

Postkartenservice für Facebookfans oder Traditionalisten

Und das Sahnehäubchen: Ein Postkarten-Service, der ermöglicht, personalisierte Postkarten via Smartphone zu versenden - digital über Facebook oder konventionell per Post. Dafür werden Daten in Echtzeit an eine Druckerei übermittelt, die die Karten druckt und den Versand gewährleistet. "Ganz egal, ob Einheimischer oder Gast - so macht es Spass, personalisierte Grüsse an Freunde und Familie zu versenden", davon ist Pasquale de Sapio überzeugt.

Die kostenlose App punktet durch attraktive Optik und intuitive Benutzerführung. Herunterladen kann man sie über den iTunes-Store und in absehbarer Zeit soll sie auch für Android-Smartphones zur Verfügung stehen.

App Download: http://www.gruezi-switzerland.ch/applinks/

Pictures: http://www.gruezi-switzerland.ch/press/

