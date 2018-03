OMD an der Spitze der Cannes Medien-Gewinnerliste als Medienagentur des Jahres und mit 10 Löwen prämiert

(PRN) - -- Ehrungen 2013 markieren das dritte Jahr in Folge, in dem die Flaggschiff-Agentur der Omnicom Media Group die meisten Medienpreise beim Cannes Festival gewonnen hat

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - OMD Worldwide konnte seine mittlerweile drei Jahre andauernde Gewinnerserie fortsetzen und hat beim 2013 Cannes Lions Internationalen Festival für Kreativität 10 Medienlöwen errungen. Außerdem konnte OMD Australien die Auszeichnung als Medienagentur des Jahres mit nach Hause nehmen, wodurch die Agentur Omnicom Media Group auf dem Festival 2013 zum am meisten prämierten Mediennetzwerk wurde.

OMD Australien erreichte zwei Goldlöwen für seine Kampagnen "McDonald's Becomes Macca's" und "Track My Macca's" für die McDonald's-Restaurants sowie einen Silberlöwen für die Kampagne "McDonald's Becomes Macca's". Die Erfolgsserie war über das gesamte Netzwerk verteilt, denn OMD-Agenturen wurden ebenfalls mit drei silbernen Löwen und vier Bronzelöwen für die folgenden Kampagnen ausgezeichnet:

-- Ein Silberner Löwe ging an OMD Dänemark für ihre McDonald's-Kampagne "Coinoffers Coins for Clicks" -- Ein Silberner Löwe ging an OMD Hongkong für ihre Kampagne "I'm Amazing" für die McDonald's-Restaurants -- Ein Silberner Löwe ging an OMD UK für ihre Kampagne "Mariachi Christmas" für Pepsico/Doritos -- Ein Bronzener Löwe ging an OMD Russland für ihre Kampagne "A Ring to Bring Them Closer" für die Ronald-McDonald-Stiftung -- Ein Bronzener Löwe ging an OMD China für ihre "Bring Happiness Home"-Kampagne für Pepsico/Pepsi, Lays, Tropicana -- Ein Bronzener Löwe ging an OMD Wellington für ihre Kampagne "Flash Driving Game" für die Verkehrsagentur Neuseeland -- Ein Bronzener Löwe ging an OMD Spanien für ihre Arbeit an der "Free WiFi"-Kampagne für McDonald's

"Die technologischen Fortschritte und die neue Ökonomie des Marketings wirken zusammen und erhöhen stetig die Messlatte der Standards, mit denen Innovation und Effektivität gemessen werden. Angesichts dieser Tatsachen ist die jüngste Anerkennung von OMD durch Fachkollegen der globalen Medienlandschaft ein Beweis dafür, dass unsere Agenturen diese Standards nicht nur konsequent erfüllen sondern sie sogar kontinuierlich übertreffen", sagte Mainardo de Nardis, CEO von OMD Worldwide. "Wir sind im Namen der vielen wundervollen und talentierten Menschen in unserem Netzwerk sehr stolz, diese Auszeichnungen anzunehmen. Sie sind diejenigen, die sich für innovative Ideen einsetzen und dazu gehören auch die OMD-Kunden, die uns ermutigen und motivieren, weiterhin neue Maßstäbe zu setzen."

ÜBER OMD

OMD Worldwide (www.omd.com) ist eine führende globale Medienkommunikationsagentur mit über 8.000 Beschäftigten in 100 Ländern im Dienst der hochwertigen Marken der Welt. OMD bietet global eine Reihe von Diensten an, darunter Kommunikationsstrategie, Medienplanung und Medienkauf, digitale Ausführung, Inhaltserstellung, Unterhaltungsmarketing, Sponsoring und Markenanalyse. OMD ist für globale Reichweite, strategische Integration und kreative Innovation bekannt. Die Firma wurde vom Gunn-Medienreport beispiellos zum siebten Mal in Folge als kreativste Medienagentur ausgezeichnet, war 2008, 2009 und 2011 globale Medienagentur des Jahres von Adweek und war 2002, 2005, 2009 und 2011 Medienagentur des Jahres von Advertising Age. OMD Worldwide ist ein Geschäftsbereich der Omnicom Media Group, der Abteilung Mediendienstleistungen der Omnicom Group Inc. .

Web site: http://www.omd.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Isabelle Gauvry, Isabelle.gauvry @ omnicommediagroup.com,

+1-917-435-6457