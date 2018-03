Gartner: Feuerwehren und Freiwillige sollen durch NÖ Einsatzfonds profitieren

Finanzierung durch das Land, keine finanziellen Einbußen für die Feuerwehren

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Freiwillige und die NÖ Feuerwehren würden durch die Einführung eine Einsatzfonds zur teilweisen Abgeltung der Lohnkosten für die ArbeitgeberInnen der Freiwilligen gleichermaßen profitieren. Die Freiwilligen bekämen Einkommenssicherheit, den ArbeitgeberInnen blieben zusätzliche Kosten erspart und für die NÖ Feuerwehren wäre die Einsatzfähigkeit ihrer Freiwilligen zusätzlich abgesichert", so der Sicherheitssprecher der NÖ Sozialdemokraten und Dritte Präsident des NÖ Landtags, LAbg. Franz Gartner. "Die Zweckwidmung von 1% des Landesanteils an der Feuerschutzsteuer soll selbstverständlich aus dem Landesbudget finanziert werden. Die Unterstützung der Feuerwehren aus dem Landesbudget wird damit nicht verringert", so Gartner.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Pressesprecher

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at