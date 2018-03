So geht's - Gut gepackt und sicher mit dem Auto in den Urlaub

München (OTS) - Passen Strandmatten und Gummiboot nicht auch noch in den Kofferraum? Ja, wenn es um das Packen des Fahrzeugs für den Urlaub geht, wird aus einem Auto schnell ein Transporter. Das heißt, es gilt das eine oder andere beim Beladen zu berücksichtigen, um sicher am Ferienziel anzukommen. Vincenzo Lucà von TÜV SÜD erklärt uns, wie man sein Auto richtig belädt:

Ganz wichtig, die schweren Gegenstände sollten immer ganz nach unten gelegt werden und auch möglichst weit an die Hinterachse, damit der Schwerpunkt möglichst nah am Fahrzeugmittelpunkt liegt. Kleine Teile sollte man in Kisten packen oder andere Behälter, und darauf dann achten, dass diese keine Lücken lassen. Wenn das Fahrzeug vollgepackt ist, müssen natürlich auch die Scheinwerfer eingestellt werden, wenn man nachts fährt und nicht zu vergessen, die Rückspiegel.

Und wenn der Platz nicht ausreicht, kommt noch eine Dachbox aufs Auto. Aber auch hier muss man darauf achten, dass der Inhalt so verstaut wird, dass nichts verrutschen kann. Bei Dachgepäckträgern muss aber noch mehr beachtet werden:

Also wichtig ist, dass der Dachträger auch für die Last geeignet ist, die man plant draufzugeben, also die Dachlast des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden, aber auch nicht die des Dachträgers. Wenn man unterwegs ist, sollte man immer wieder mal die Befestigung dieses Trägers überprüfen, weil die sich während der Fahrt lockern können.

Eine Dachbox als auch ein vollbeladenes Auto verändern den Schwerpunkt des Fahrzeugs, und das hat Auswirkung auf das Fahrverhalten:

Insgesamt muss man wissen, dass das Auto natürlich schlechter beschleunigt, aber auch sich schlechter abbremsen lässt. Man muss mit wesentlich längeren Bremswegen rechnen. Wenn das Dach beladen ist, liegt der Schwerpunkt des Autos viel weiter oben. Das hat Einfluss auf die Kurveneigenschaften.

Um ein Gefühl für das vollbeladene Fahrzeug zu bekommen, sollte man erst mal in gewohnter Umgebung ein paar Runden drehen, empfiehlt TÜV SÜD.

