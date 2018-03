GCI Management: Einladung zur PK "Finanzierungslandschaft Österreich heute und in Zukunft", Frühjahr 2013

Einladung zur PK, 25. Juni 2013, Cafe Landtmann-Löwelzimmer, 9:30 Uhr

Wien (OTS) - GCI Management ladet die Vertreter der Medien sehr herzlich zur Pressekonferenz mit Präsentation der Ergebnisse der GCI-Finanzierungsstudie 2013 ein.

In der aktuellen Finanzierungsstudie wurden 100 Unternehmen und 100 Bankenvertreter eingeladen ihre Sicht einzubringen. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Seiten in den grundsätzlichen Trends ähnlich, in der Beurteilung der mittelfristigen Finanzierungsperspektiven zum Teil jedoch deutlich auseinander liegen. Die Studienergebnisse werden im Rahmen des Pressegespräches präsentiert.

PK "Finanzierungslandschaft Österreich heute und in Zukunft"



Ihre Gesprächspartner sind:



- MMag. Roman Pongrácz, Geschäftsführer GCI Management GmbH



- Mag. Andreas Frischherz, Geschäftsführer GCI Management GmbH



- Mag. Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführer des staatlich

bevorrechteten Gläubigerschutzverbandes Österreichischer Verband

Creditreform



Wir freuen uns, Sie bei diesem Termin begrüßen zu dürfen.



Datum: 25.6.2013, 09:30 - 11:00 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann, Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

GCI Management GmbH

Tel.: +43-1-512 37 55

e.ploder @ gci-management.com, www.gci-management.com