KURIER: Team Stronach setzt NÖ-Klubobmann ab

Ernest Gabmann jr. folgt auf Walter Laki

Wien (OTS/Kurier) - Nun dürfte Walter Laki seinen Bonus auch bei Parteigründer Frank Stronach verspielt haben. Immerhin hatte Stronach selbst den Ex-Rechnungshofbeamten auf den Stuhl des Klubobmanns des Teams Stronach im NÖ Landtag gehievt. Laki war zwar beim Parteigründer gut angeschrieben, hatte sich aber von Beginn an Unmut aus den eigenen Reihen zugezogen.

Jetzt, nur wenige Wochen nach Konstituierung des Landtags, ist Lakis Karriere schon wieder vorbei. Anlass dafür war der Beschluss des nö. Landesbudgets. Dem Vernehmen nach wollte Laki den fünfköpfigen Landtagsklub dazu anhalten, das Landesbudget abzulehnen, obwohl das NÖ-Regierungsmitglied des Teams Stronach, Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, dem Budget bereits zugestimmt hatte.

Am Mittwoch Vormittag nahmen die Abgeordneten die Sache in die eigene Hand und wählten Laki kurzerhand als Klubchef ab. "Es gab gravierende Unzufriedenheit mit der Arbeit von Walter Laki, also erfolgte dieser Schritt", kommentiert Landesobfrau Kaufmann-Bruckberger die Abwahl. Lakis Nachfolger ist Ernest Gabmann jr., der bereits nach der Wahl für den Posten des Klubchefs gehandelt worden war.

