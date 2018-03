Begas-Affäre: Ermittlungen in Causa Simandl ausgeweitet

Drei weitere Personen werden nun als "Beschuldigte" geführt

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft seit kurzem drei weitere Personen in der Affäre um den burgenländischen Gasversorger Begas und dessen Ex-Chef Rudolf Simandl als Beschuldigte führt.

Laut einem Zwischenbericht der Landespolizeidirektion Burgenland vom 22. Mai 2013 hat sich die Zahl der Beschuldigten auf 14 erhöht. Bei den drei neuen Beschuldigten handelt es sich um einen ehemaligen Aufsichtsrat der Begas, um einen Eisenstädter Gastronomen und um einen früheren Möbelhaus-Manager aus dem Südburgenland.

