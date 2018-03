FPK-Leyroutz ortet bei ÖGB-Seenankauf ein rotes Nutznießernetzwerk

Lesjak als Vorsitzende des U-Ausschusses nicht vertrauenswürdig

Klagenfurt (OTS) - Die Freiheitlichen haben aus der Wahlniederlage am 3. März gelernt und werden den Wert der politischen Hygiene künftig hoch halten sowie für schonungslose Kontrolle und Aufklärung sorgen. Das versprach heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, im Zuge einer Pressekonferenz.

Dazu gehöre auch die Durchleuchtung des ÖGB-Seenankaufes, die in einem von den Freiheitlichen beantragen Untersuchungsausschuss im Kärntner Landtag erfolgen wird. Leyroutz ortet dabei ein rotes Nutznießernetzwerk, das er im Zuge des U-Ausschusses aufzeigen bzw. beweisen will.

So sei der Betreiber der Liegenschaft die Sotour-Austria Hotel-Betriebs Ges.mbH ein Tochterunternehmen des ÖGB. Dessen Verhandler war Hr. Schneider, wiederum bekannt als damaliger Finanzchef des ÖGB. Auch die Immobilienfirma Aucon war ÖGB-und BAWAG/PSK-nahe und bestand aus einem 3-köpfigen Vorstand. Ing. Robert Wagner, einer der Vorstände, der als Verkäufer auftrat, war gleichzeitig auch Vorstand der Immobilientochter BAWAG/PSK. Bei Herrn Friedrich Csörgits, ein weiterer Vorstand, fällt die namensidente Renate Csörgits (ÖGB-Frauenvorsitzende und SPÖ-Nationalratsabgeordnete) auf, zeigt Leyroutz auf. "Diese Namensgleichheit kann mir niemand als Zufall einreden", so Leyroutz.

Zu hinterfragen sei nun, weshalb die jährliche Pacht von rund 2 Mio. Euro, die wirtschaftlich Sinn gemacht hätte, da eine betriebswirtschaftliche Führung damit möglich gewesen wäre, auf 1,4 Mio. zum Schaden des Landes Kärnten herunterverhandelt wurde und wer dabei involviert war.

Weiters drängt sich für Leyroutz die Hinterfragung der hohen Provisionszahlungen von 1,8 Mio. Euro auf. Es stelle sich zwingend die Frage: Was war die Leistung? Weiters brisant sei auch die Tatsache, dass jeder Makler laut Maklergesetz nachweisen muss, dass er ein unabhängiger Makler ist, was mit der Fa. Aucon und Robert Wagner als Verhandler definitiv nicht der Fall war.

In der nächsten U-Ausschusssitzung werden die Freiheitlichen die entsprechenden Unterlagen der Grünen Vorsitzenden Lesjak vorlegen, kündigt der freiheitliche Klubobmann an. Leyroutz ließ auch keinen Zweifel daran, dass er der Aufklärungsarbeit der Grüne Vorsitzenden kein großes Vertrauen entgegenbringt. "Als Koalitionspartner betont Lesjak ständig, dass das Einverständnis in der Koalition so gut ist, dass zwischen den einzelnen Regierungsmitgliedern kein Blatt Papier passt. Allein das lässt nicht darauf schließen, schonungslose Aufklärungsarbeit leisten zu wollen", so Leyroutz. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272