Kindernothilfe Österreich: Gemeinsam gegen Armut

Erfreuliche Bilanz im Jahresbericht 2012 der Kindernothilfe Österreich ++ 3.300 Paten unterstützen die Projekte in 19 Ländern ++ Spendeneinnahmen für Entwicklungsprojekte gestiegen

Wien (OTS) - In 19 Ländern fördert die Kindernothilfe Österreich Projekte, in denen ausreichend Ernährung, sauberes Trinkwasser, Gesundheitsversorgung und ein einfacher Zugang zu Bildung ermöglicht werden. Für ihre weltweite Arbeit ist die Kindernothilfe Österreich da auf Spendeneinnahmen angewiesen. Der nun vorliegende Jahresbericht 2012 der Kindernothilfe Österreich listet im vom Wirtschaftstreuhänder geprüften Rechnungsjahr 2012 Einnahmen von insgesamt 2.627.670 Euro auf. Die eingehenden Spendengelder für Entwicklungsprojekte haben sich damit gegenüber 2011 um starke 410.000 Euro auf rund 858.100 Euro erhöht. Auch die Anzahl der Paten konnte - auf 3.300 - gesteigert werden.

Für die Kindernothilfe Österreich ist es ein besonderes Anliegen, dass die Unterstützung der Spender tatsächlich dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird: bei bedürftigen Kindern in Asien, Afrika und Lateinamerika. "Transparenz und verantwortungsvoller Einsatz der Spenden sind uns besonders wichtig", betont Gottfried Mernyi, seit Mai 2013 Geschäftsführer der Kindernothilfe Österreich. Von jedem Spenden-Euro investierte die Kindernothilfe Österreich 2012 rund 77 Cent in Projekte, mit denen Kinder und ihre Familien unterstützt werden. Für Projektinformation, Öffentlichkeits- und Pressearbeit wurden rund neun Cent pro Spenden-Euro eingesetzt. Knapp sieben Cent jedes gespendeten Euros flossen in die Werbung und Patengewinnung, vier Cent in Verwaltung und Controlling und drei Cent in die Paten- und Spenderbetreuung.

