Telekom Austria Group: Thomson Reuters zeichnet Hannes Ametsreiter als "CEO Of The Year" und Hans Tschuden als "CFO Of The Year" aus

Wien (OTS) - Die Telekom Austria Group wurde heuer bei den "40. Extel Awards", die von der internationalen Nachrichtenagentur Thomson Reuters durchgeführt wurden, gleich doppelt ausgezeichnet: Hannes Ametsreiter wurde zum "CEO Of The Year" in Österreich gewählt, Hans Tschuden zum zweiten Mal in Folge zu Österreichs "CFO Of The Year". Thomson Reuters befragte für die Extel-Umfrage zwischen Ende März und Anfang Mai rund 15.000 Kapitalmarktakteure aus 75 Ländern, darunter mehr als 2.500 Analysten aus 250 Brokerage Firmen und über 2.200 Investoren. Die Umfrage gilt als umfassendste Bewertung der Aktienmärkte, ihre Ergebnisse zählen etwa zu den wichtigsten Gradmessern für gute "Investor Relations"-Arbeit am internationalen Kapitalmarkt.

Telekom Austria Group Generaldirektor Hannes Ametsreiter freut sich über die Auszeichnung: "Nach den turbulenten Zeiten der vergangenen Jahre freue ich mich natürlich umso mehr über diese Auszeichnung und sehe sie als Bestätigung, dass wir mit unserer Strategie am richtigen Weg sind und diese vom Kapitalmarkt geschätzt wird."

"Ich freue mich sehr, auch heuer wieder von den wichtigsten Akteuren am europäischen Kapitalmarkt ausgezeichnet worden zu sein", sagt Hans Tschuden zur neuerlichen Ehrung. "In Zeiten volatiler Märkte sind uns eine aktive Kommunikation und ein intensiver Dialog mit unseren Investoren besonders wichtig."

Hannes Ametsreiter ist seit Jänner 2009 Generaldirektor der Telekom Austria Group und verantwortete in den vergangenen Jahren zahlreiche Positionen in nationalen und internationalen Gremien der Telekom Branche. Hans Tschuden ist seit April 2007 Finanzvorstand der Telekom Austria Group und seit Jänner 2009 auch stellvertretender Generaldirektor.

Fotos von Hannes Ametsreiter und Hans Tschuden finden Sie im Bildarchiv unter:

http://bit.ly/16DaCrm

http://bit.ly/13PM5OC

Über die Telekom Austria Group

Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit über 24 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt knapp 16.500 MitarbeiterInnen per 31. März 2013 und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 4,33 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.

Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf Twitter http://twitter.com/TA_Group

Rückfragen & Kontakt:

Telekom Austria Group, Mag. Peter Schiefer, Konzernsprecher

Tel.: +43 664 66 39131, E-Mail: peter.schiefer @ telekomaustria.com