Erklärung von Bundesrat Efgani Dönmez

Wien (OTS) - Als türkischstämmiger Österreicher bewegen mich wie viele die Ereignisse in der Türkei emotional sehr stark. Mittlerweile fünf Tote und tausende Verletzte sind zu beklagen, weil Premierminister Erdogan die weitgehend friedlichen Demonstrationen gewaltsam aufgelöst hat. Die Forderungen nach mehr Selbstbestimmung und einem Ende der gewaltsamen Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der massiven Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten durch den immer autoritärer werdenden Führungsstil Erdogans finden meine volle politische Unterstützung. Dazu kamen in den letzten Tagen Drohungen gegen meine Person.

In dieser für mich auch persönlich emotional aufgeladenen Situation habe ich mich nach einer Demonstration von Erdogan-Anhängern in Wien, die den autoritär-islamischen Führungsstil des türkischen Premierminister unterstützten, dazu hinreißen lassen, das Bild "fünftausend One-Way-Tickets" für diese Demonstranten zu verwenden.

Gerade weil ich in meiner Arbeit als Sozialarbeiter jahrelang in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe und mich in vielen Fällen persönlich gegen menschenrechtswidrige Praktiken zur Wehr gesetzt habe, will ich noch eines klarstellen: Das von mir verwendete Bild, dass UnterstützerInnen für Erdogan das Land verlassen sollten war eine unglückliche, überspitzt getätigte Formulierung und eine Grenzverletzung. Die Abschiebung von Andersdenkenden kann niemals Grüne Position sein. Ich bedaure daher, dieses Bild verwendet zu haben und nehme es zurück. Es war nicht meine Absicht zu vermitteln, dass Menschen des Landes zu verweisen wären. Vielmehr geht es mir darum, dass konservative Gesellschaftsentwürfe eines politisierten Islams, welchen unseren Grundwerten zuwiderlaufen, in Österreich keinen Platz haben dürfen.

Mir ist die Durchsetzung von Grund- und Freiheitsrechten nicht nur in Österreich, sondern auch in der Türkei ein besonderes politisches Anliegen. Wer einen autoritär-islamischen Führungsstil unterstützt und diesen politisch auch in Österreich salonfähig machen möchte, tritt in krassem Widerspruch zu unseren demokratischen Grundwerten.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1-2363998-210

bundesbuero @ gruene.at