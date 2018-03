Brandstiftung an einer Moschee in Wien

Wien (OTS) - Eine Brandstiftung an einer bangladeschischen Moschee in Wien erschütterte Montagmittag die Hausbewohner im 20. Wiener-Gemeinde-Bezirk.

Wiedermal wurde am Montag, 17. Juni 2013, gegen Mittag, ein Brand an einer Moschee gelegt. Diesmal hat es die Bangladeschische Moscheegemeinde in Wien im 20. Bezirk getroffen. Unbekannte haben in der Moschee die Vorhänge im Gebetsraum in Brand gesetzt. Glücklicherweise hat ein Hausbewohner das Feuer bemerkt und die Feuerwehr benachrichtigt, sodass der Brand rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird ermittelt. Die Wiener Polizei geht nach ersten Einschätzungen von Brandstiftung aus. Ermittelt wird in alle Richtungen.

Der Sprecher der bangladeschischen Gemeinde: "Wir hoffen, dass die Täter baldigst gefasst werden, denn keine Bosheit darf unbestraft bleiben. Wir danken den Feuerwehreinsatzkräften und der Wiener Polizei für ihren Einsatz und freuen uns, dass keine Menschen verletzt wurden!"

