Neue ASIC Bitcoin-Mining-Produkte von KnCMiner erzeugen 350 GHash/s

KnCMiner, ein neuer Akteur in der Hardware-Community für Bitcoin-Mining ist erfreut, seine neue Reihe an hochmodernen Bitcoin-Mining-Maschinen vorstellen zu können. Die in Schweden entwickelten, ersten zwei Modelle mit den Namen Jupiter und Saturn werden von 28 nm ASIC-Chips angetrieben und werden jeweils 350 GHash/s und 175 GHash/s erzeugen.

Die massgeschneiderten ASICs zeichnen sich durch proprietäre Technologie aus, die eine marktführende Performance bei niedrigem Stromverbrauch ermöglicht. Diese Technologie wird nur in der Mining-Reihe von KnCMiner verbaut. Basierend auf dem heutigen Schwierigkeitsgrad und dem aktuellem Dollarkurs könnte die Kapitalrendite in weniger als 4 Tage erfolgen.

"Aktuell verwendet die Bitcoin-Mining-Branche Schaufeln und Spitzhacken - wir bieten ihnen Bagger an", erklärte Johan Rilegard, Leiter der Marketingabteilung.

Das Interesse an den KnCMiner-Produkten ist angesichts von Bestellungen aus allen Ecken der Welt wirklich beeindruckend. Wir sind sehr erfreut über die Unterstützung durch unsere Kunden, die zeigt, dass KnCMiner die Geräte anbietet und produziert, die der Markt wirklich braucht. Diese überwältigende Unterstützung beweist, dass KnCMiner den Markt als der professionellste Bitcoin-Mining-Anbieter anführt.

"Unser Fachwissen im Entwicklungsbereich zusammen mit den langfristigen Beziehungen zu den Anbietern in der Halbleiterbranche garantieren innerhalb des gesetzten Zeitrahmens die bestmöglichen Produkte", erklärte Marcus Erlandsson, CTO von ORSoC.

"Mit unserem Hintergrundwissen aus dem Finanzsystem und dem technischen Fachwissen von ORSoC wird unser neues Joint Venture mehr Menschen als jemals zuvor effizientes Bitcoin-Mining ermöglichen und das zu finanzierbaren Preisen und mit der hohen Servicequalität, die sie verdient haben." Andreas Kennemar, CEO Kennemar und Cole / CEO KnCMiner

Für detaillierte technische Informationen, Entwicklungsupdates und Videos über die aktuell versandfertigen Modelle besuchen Sie bitte http://www.kncminer.com.

Die Modelle Jupiter und Saturn stehen zur Bestellung und zur Auslieferung zum Ende des Septembers 2013 unter kncminer.com zur Verfügung.

Informationen zu KnCMiner

KnCMiner ist ein schwedisches Unternehmen, welches im Jahr 2013 als Joint Venture zwischen ORSoC AB and Kennemar & Cole AB gegründet wurde. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte http://www.kncminer.com.

Informationen zu ORSoC AB

ORSoC ist ein fabrikloses Entwickler- & Herstellerserviceunternehmen für ASIC mit Sitz in Stockholm. Sie bieten RTL Entwicklerdienste für ASIC und Siliziumherstellungsdienste an. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.orsoc.se.

Informationen zu Kennemar & Cole AB

Kennemar und Cole AB sind Berater für Finanzdienstleistungen für die Technologiebranche mit Sitz in Stockholm. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website http://www.kennemarandcole.se.

Kontakt für die Presse: press @ kncminer.com, Johan Rilegard +46-70-824-8030.

