All-inklusive Pflegeservice für Balkon und Terrasse

Wien (OTS) - Die Rundumbetreuung für Ihren Balkon

Das Wiener Gartenunternehmen Green Rabbit bietet ab sofort ein Rundumservice für Balkone und Terrassen an. Dabei werden sämtliche laufenden Pflegearbeiten sowie saisonale Aufgaben, wie die Frühjahrspflege, Urlaubsservice oder die Herbstpflege, von den Gartenprofis übernommen.

Inklusive Pflanzen & Material

Beim Balkonservice sind auch die Pflanzen für die laufende Erweiterung sowie das benötigte Material enthalten. So können auch "Gartenneulinge" ihren Balkon schrittweise erweitern.

"Ein gut gepflegter, grüner Balkon trägt wesentlich zur Lebensqualität in der Stadt bei. Um die laufende Pflege und Erweiterung des privaten Grünraums so einfach wie möglich zu machen haben wir auf vielfachen Kundenwunsch unseren Balkonservice ins Leben gerufen", so Katharina Lapin, Geschäftsführerin von Green Rabbit.

Informationen zum Balkonservice von Green Rabbit finden Sie unter:

http://greenrabbit.co/balkonservice

Green Rabbit ist ein junges Gartenunternehmen aus Wien mit einem besonderen Schwerpunkt auf Balkongestaltung.

Rückfragen & Kontakt:

Green Rabbit KG

Tel.: +43 664 481 50 24

service @ greenrabbit.co

Feßtgasse 10

1160 Wien